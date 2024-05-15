Власти Нижневартовска перенесли даты проведения главного городского фестиваля

Власти Нижневартовска перенесли фестиваль «Самотлорские ночи» на 15 и 16 июня из-за антитеррористических ограничений в округе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале мэрии города.
«Проведение фестиваля „Самотлорские ночи“ планируется 15 и 16 июня», — сообщили в администрации Нижневартовска. Отмечается, что дополнительные меры безопасности в Югре будут действовать до 14 июня.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на стадионе «Центральный» и набережной реки Обь. В программу праздника войдут концерты, выставки и мастер-классы. Временно исполняющий обязанности главы города Виктор Ситников поручил членам оргкомитета тщательно проработать варианты организации фестиваля, уделяя особое внимание обеспечению безопасности всех участников и гостей мероприятия.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти ХМАО в целях безопасности отменили все массовые мероприятия на майские праздники и запретили салют. Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии и оперштабов Югры.
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