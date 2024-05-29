Артем Дзюба покидает «Локомотив»

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Артем Дзюба попал в «Локомотив» в 2023 году Фото:

Нападающий Артем Дзюба покинул футбольный клуб «Локомотив». Между ними завершился контракт, сообщает официальный сайт клуба.

«Дзюба и „Локомотив“ прекращают сотрудничество. Клуб благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — говорится на сайте клуба. Отмечается, что между ФК и Дзюбой завершился контракт по окончании сезона.

Дзюба попал в «Локомотив» еще в феврале 2023 года. За это время он сыграл 39 матчей. В них он забил 12 раз. Голевых передач — девять. Он также побил свой личный рекорд — 160 голов за всю карьеру.

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Нападающий Артем Дзюба покинул футбольный клуб «Локомотив». Между ними завершился контракт, сообщает официальный сайт клуба. «Дзюба и „Локомотив“ прекращают сотрудничество. Клуб благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — говорится на сайте клуба. Отмечается, что между ФК и Дзюбой завершился контракт по окончании сезона. Дзюба попал в «Локомотив» еще в феврале 2023 года. За это время он сыграл 39 матчей. В них он забил 12 раз. Голевых передач — девять. Он также побил свой личный рекорд — 160 голов за всю карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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