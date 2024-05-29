Артем Дзюба покидает «Локомотив»

29 мая 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Артем Дзюба попал в «Локомотив» в 2023 году Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Нападающий Артем Дзюба покинул футбольный клуб «Локомотив». Между ними завершился контракт, сообщает официальный сайт клуба. «Дзюба и „Локомотив“ прекращают сотрудничество. Клуб благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — говорится на сайте клуба . Отмечается, что между ФК и Дзюбой завершился контракт по окончании сезона. Дзюба попал в «Локомотив» еще в феврале 2023 года. За это время он сыграл 39 матчей. В них он забил 12 раз. Голевых передач — девять. Он также побил свой личный рекорд — 160 голов за всю карьеру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападающий Артем Дзюба покинул футбольный клуб «Локомотив». Между ними завершился контракт, сообщает официальный сайт клуба. «Дзюба и „Локомотив“ прекращают сотрудничество. Клуб благодарит Артема за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — говорится на сайте клуба. Отмечается, что между ФК и Дзюбой завершился контракт по окончании сезона. Дзюба попал в «Локомотив» еще в феврале 2023 года. За это время он сыграл 39 матчей. В них он забил 12 раз. Голевых передач — девять. Он также побил свой личный рекорд — 160 голов за всю карьеру.