Челябинский ансамбль «Ариэль» презентует новый альбом «Город ЧЕ»

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ВИА "Ариэль" - один из брендов региона
ВИА "Ариэль" - один из брендов региона Фото:

Челябинский ансамбль «Ариэль» презентует новый альбом «Город ЧЕ». Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, презентация состоится 30 мая.

«В этом году коллективу исполнилось 55 лет, и группа демонстрирует отличную творческую форму. 30 мая „Ариэль“ презентует новый (21-й по счету) альбом „Город Че“. Концерт состоится в Зале имени Сергея Прокофьева. Он будет посвящен 90-летию Челябинской области и 55-летию коллектива», - уточнили в пресс-службе министерства.

Новый альбом «Город Че» издан в виде винилового диска, продублирован в формате CD. После официальной «живой» презентации будет доступен для скачивания на цифровых Интернет-платформах.

«Выход „Города Че“ мы приурочили под юбилейный год — в 2024-м наша родная Челябинская область отмечает 90 лет. И наша новая программа полна хорошо известных каждому ее жителю песен-символов — „Столица Южного Урала“, „Гимн ХК Трактор“, „Радио ‚Южный Урал‘ и других, прославляющих регион и наших земляков“, — сообщил художественный руководитель ВИА „Ариэль“ Ростислав Гепп.

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Челябинский ансамбль «Ариэль» презентует новый альбом «Город ЧЕ». Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, презентация состоится 30 мая. «В этом году коллективу исполнилось 55 лет, и группа демонстрирует отличную творческую форму. 30 мая „Ариэль“ презентует новый (21-й по счету) альбом „Город Че“. Концерт состоится в Зале имени Сергея Прокофьева. Он будет посвящен 90-летию Челябинской области и 55-летию коллектива», - уточнили в пресс-службе министерства. Новый альбом «Город Че» издан в виде винилового диска, продублирован в формате CD. После официальной «живой» презентации будет доступен для скачивания на цифровых Интернет-платформах. «Выход „Города Че“ мы приурочили под юбилейный год — в 2024-м наша родная Челябинская область отмечает 90 лет. И наша новая программа полна хорошо известных каждому ее жителю песен-символов — „Столица Южного Урала“, „Гимн ХК Трактор“, „Радио ‚Южный Урал‘ и других, прославляющих регион и наших земляков“, — сообщил художественный руководитель ВИА „Ариэль“ Ростислав Гепп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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