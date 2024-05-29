Челябинский ансамбль «Ариэль» презентует новый альбом «Город ЧЕ». Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, презентация состоится 30 мая.
«В этом году коллективу исполнилось 55 лет, и группа демонстрирует отличную творческую форму. 30 мая „Ариэль“ презентует новый (21-й по счету) альбом „Город Че“. Концерт состоится в Зале имени Сергея Прокофьева. Он будет посвящен 90-летию Челябинской области и 55-летию коллектива», - уточнили в пресс-службе министерства.
Новый альбом «Город Че» издан в виде винилового диска, продублирован в формате CD. После официальной «живой» презентации будет доступен для скачивания на цифровых Интернет-платформах.
«Выход „Города Че“ мы приурочили под юбилейный год — в 2024-м наша родная Челябинская область отмечает 90 лет. И наша новая программа полна хорошо известных каждому ее жителю песен-символов — „Столица Южного Урала“, „Гимн ХК Трактор“, „Радио ‚Южный Урал‘ и других, прославляющих регион и наших земляков“, — сообщил художественный руководитель ВИА „Ариэль“ Ростислав Гепп.
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