НАТО сталкивается с серьезным недостатком противовоздушных оборонительных мощностей для защиты своих восточных стран-членов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с секретными оборонными планами альянса, разработанными в 2023 году.
«Противовоздушная оборона является одной из наибольших уязвимостей, которые мы имеем. Мы не можем это отрицать», — приводит издание слова неуточненного дипломата при НАТО. Другой источник подчеркнул, что способность противостоять ракетным и воздушным атакам является ключевым элементом плана защиты Восточной Европы от возможного вторжения, но на данный момент «у нас этого нет».
По информации Financial Times, Великобритания также испытывает проблемы с противовоздушной обороной. Шесть британских эсминцев, предназначенных для ПВО, страдают от конструктивных недостатков, а шесть комплексов Sky Sabre, способных обнаруживать цели на расстоянии до 40 км, не полностью доступны для использования, поскольку два из них размещены за пределами страны.
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