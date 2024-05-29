Ученые челябинского вуза создали напиток для лечения диабета из куриных желудков

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали напиток из куриных желудков и творожной сыворотки для лечения сахарного диабета первого типа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые кафедры „Пищевые и биотехнологии“ ЮУрГУ получают гидролизаты из вторичного животного сырья. Полученные активные пептиды снижают уровень сахара в крови за счет подавления ферментов», — сообщили в пресс-службе.
Как отметила доктор технических наук Оксана Зинина, технология получения гидролизата уникальна. Ферментация происходит при участии пропионовокислых бактерий. Именно они помогают создать наибольшее количество веществ с антидиабетическим эффектом.
В ЮУрГУ уже смоделирован оптимальный рецепт напитка для снижения глюкозы в крови. Средство протестировали на лабораторных животных. Разработка позволит также формировать антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные и иммуномодулирующие свойства.
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