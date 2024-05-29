29 мая 2024

Ученые челябинского вуза создали напиток для лечения диабета из куриных желудков

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Оптимальную рецептуру напитка уже протестировали на лабораторных животных Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали напиток из куриных желудков и творожной сыворотки для лечения сахарного диабета первого типа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Ученые кафедры „Пищевые и биотехнологии“ ЮУрГУ получают гидролизаты из вторичного животного сырья. Полученные активные пептиды снижают уровень сахара в крови за счет подавления ферментов», — сообщили в пресс-службе.

Как отметила доктор технических наук Оксана Зинина, технология получения гидролизата уникальна. Ферментация происходит при участии пропионовокислых бактерий. Именно они помогают создать наибольшее количество веществ с антидиабетическим эффектом.

В ЮУрГУ уже смоделирован оптимальный рецепт напитка для снижения глюкозы в крови. Средство протестировали на лабораторных животных. Разработка позволит также формировать антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные и иммуномодулирующие свойства.

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали напиток из куриных желудков и творожной сыворотки для лечения сахарного диабета первого типа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Ученые кафедры „Пищевые и биотехнологии“ ЮУрГУ получают гидролизаты из вторичного животного сырья. Полученные активные пептиды снижают уровень сахара в крови за счет подавления ферментов», — сообщили в пресс-службе. Как отметила доктор технических наук Оксана Зинина, технология получения гидролизата уникальна. Ферментация происходит при участии пропионовокислых бактерий. Именно они помогают создать наибольшее количество веществ с антидиабетическим эффектом. В ЮУрГУ уже смоделирован оптимальный рецепт напитка для снижения глюкозы в крови. Средство протестировали на лабораторных животных. Разработка позволит также формировать антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные и иммуномодулирующие свойства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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