Общество Здоровье Ученые челябинского вуза создали напиток для лечения диабета из куриных желудков 30 мая 2024 в 12:11 Размер текста - 17 + Оптимальную рецептуру напитка уже протестировали на лабораторных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали напиток из куриных желудков и творожной сыворотки для лечения сахарного диабета первого типа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Ученые кафедры „Пищевые и биотехнологии“ ЮУрГУ получают гидролизаты из вторичного животного сырья. Полученные активные пептиды снижают уровень сахара в крови за счет подавления ферментов», — сообщили в пресс-службе. Как отметила доктор технических наук Оксана Зинина, технология получения гидролизата уникальна. Ферментация происходит при участии пропионовокислых бактерий. Именно они помогают создать наибольшее количество веществ с антидиабетическим эффектом. В ЮУрГУ уже смоделирован оптимальный рецепт напитка для снижения глюкозы в крови. Средство протестировали на лабораторных животных. Разработка позволит также формировать антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные и иммуномодулирующие свойства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали напиток из куриных желудков и творожной сыворотки для лечения сахарного диабета первого типа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Ученые кафедры „Пищевые и биотехнологии“ ЮУрГУ получают гидролизаты из вторичного животного сырья. Полученные активные пептиды снижают уровень сахара в крови за счет подавления ферментов», — сообщили в пресс-службе. Как отметила доктор технических наук Оксана Зинина, технология получения гидролизата уникальна. Ферментация происходит при участии пропионовокислых бактерий. Именно они помогают создать наибольшее количество веществ с антидиабетическим эффектом. В ЮУрГУ уже смоделирован оптимальный рецепт напитка для снижения глюкозы в крови. Средство протестировали на лабораторных животных. Разработка позволит также формировать антиоксидантные, противовоспалительные, противомикробные и иммуномодулирующие свойства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям