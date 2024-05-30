30 мая 2024

Пермяк застрелил полицейского в Краснодарском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Следственный комитет завел уголовное дело Фото:

В Краснодаре житель Пермского края застрелил сотрудника полиции при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Краснодарском крае.

«По данным следствия, в лесопосадке в районе поселка Водники краевого центра был найден мужчина, который вел себя подозрительно и пытался скрыться, увидев полицейских. Правоохранители остановили его с целью проверки документов, но в этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в одного из сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от причиненного ему ранения. Уточняется, что преступник приехал из Пермского края. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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В Краснодаре житель Пермского края застрелил сотрудника полиции при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Краснодарском крае. «По данным следствия, в лесопосадке в районе поселка Водники краевого центра был найден мужчина, который вел себя подозрительно и пытался скрыться, увидев полицейских. Правоохранители остановили его с целью проверки документов, но в этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в одного из сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от причиненного ему ранения. Уточняется, что преступник приехал из Пермского края. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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