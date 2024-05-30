Пермяк застрелил полицейского в Краснодарском крае

В Краснодаре житель Пермского края застрелил сотрудника полиции при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Краснодарском крае.
«По данным следствия, в лесопосадке в районе поселка Водники краевого центра был найден мужчина, который вел себя подозрительно и пытался скрыться, увидев полицейских. Правоохранители остановили его с целью проверки документов, но в этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в одного из сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от причиненного ему ранения. Уточняется, что преступник приехал из Пермского края. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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В Краснодаре житель Пермского края застрелил сотрудника полиции при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Краснодарском крае. «По данным следствия, в лесопосадке в районе поселка Водники краевого центра был найден мужчина, который вел себя подозрительно и пытался скрыться, увидев полицейских. Правоохранители остановили его с целью проверки документов, но в этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в одного из сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от причиненного ему ранения. Уточняется, что преступник приехал из Пермского края. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».