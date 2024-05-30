30 мая 2024

Бизнесмен Сургута раскритиковал мэрию за проданный последний общественный туалет

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Самборский выступил с предложением на публичных слушаниях
Владимир Самборский выступил с предложением на публичных слушаниях Фото:

Бизнесмен Сургута Владимир Самборский раскритиковал мэрию за продажу единственного в городе общественного туалета. Об этом он заявил во время публичного обсуждения генерального плана, передает корреспондент URA.RU из думы города, где проходило обсуждение.

«В 2005 году, когда я баллотировался на должность мэра, я вынудил нашу власть. Скрипя зубами, открыли общественный туалет. Через 17 лет команда командированных продала коммерсантам. То есть в городе Сургуте сейчас две будки, которые всегда закрыты в одном парке, и две будки в парке „За Саймой“ — закрыты. Люди гадят вокруг. Большего позора с бюджетом в 40 миллиардов рублей представить себе невозможно. Продать общественный туалет один-единственный, потому что бюджет не может выдержать такой нагрузки», — сообщил Самборский.

Бизнесмен предложил в генплане города заложить на каждой улице установку общественного туалета. Директор департамента архитектуры города Алексей Фокеев, который председательствовал на публичных слушаниях, пообещал учесть пожелания Самборского при проработке генплана.

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Бизнесмен Сургута Владимир Самборский раскритиковал мэрию за продажу единственного в городе общественного туалета. Об этом он заявил во время публичного обсуждения генерального плана, передает корреспондент URA.RU из думы города, где проходило обсуждение. «В 2005 году, когда я баллотировался на должность мэра, я вынудил нашу власть. Скрипя зубами, открыли общественный туалет. Через 17 лет команда командированных продала коммерсантам. То есть в городе Сургуте сейчас две будки, которые всегда закрыты в одном парке, и две будки в парке „За Саймой“ — закрыты. Люди гадят вокруг. Большего позора с бюджетом в 40 миллиардов рублей представить себе невозможно. Продать общественный туалет один-единственный, потому что бюджет не может выдержать такой нагрузки», — сообщил Самборский. Бизнесмен предложил в генплане города заложить на каждой улице установку общественного туалета. Директор департамента архитектуры города Алексей Фокеев, который председательствовал на публичных слушаниях, пообещал учесть пожелания Самборского при проработке генплана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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