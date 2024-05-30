Бизнесмен Сургута раскритиковал мэрию за проданный последний общественный туалет

Бизнесмен Сургута Владимир Самборский раскритиковал мэрию за продажу единственного в городе общественного туалета. Об этом он заявил во время публичного обсуждения генерального плана, передает корреспондент URA.RU из думы города, где проходило обсуждение.
«В 2005 году, когда я баллотировался на должность мэра, я вынудил нашу власть. Скрипя зубами, открыли общественный туалет. Через 17 лет команда командированных продала коммерсантам. То есть в городе Сургуте сейчас две будки, которые всегда закрыты в одном парке, и две будки в парке „За Саймой“ — закрыты. Люди гадят вокруг. Большего позора с бюджетом в 40 миллиардов рублей представить себе невозможно. Продать общественный туалет один-единственный, потому что бюджет не может выдержать такой нагрузки», — сообщил Самборский.
Бизнесмен предложил в генплане города заложить на каждой улице установку общественного туалета. Директор департамента архитектуры города Алексей Фокеев, который председательствовал на публичных слушаниях, пообещал учесть пожелания Самборского при проработке генплана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!