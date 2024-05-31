Врио губернатора ХМАО встретился с главой Минстроя РФ

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с главой министерство строительства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Подробностями со встречи Кухарук поделился в своем telegram-канале.
«Обсудили вопросы реализации национальных проектов. В частности — ввод жилья, решение вопросов, связанных с переселением из аварийного жилищного фонда, реализацию программы по формированию комфортной городской среды, планы по реализации других масштабных проектов, курируемых Минстроем России», — рассказал Кухарук.
Кухарук также уже успел встретиться с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком. Сейчас врио главы ХМАО готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Кухарук приедет в Ханты-Мансийск 2 июня.
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