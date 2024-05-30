30 мая 2024

Врио главы ХМАО провел встречу с вице-премьером РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился в Кремле с вице-премьером РФ
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился в Кремле с вице-премьером РФ Фото:

Временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился в Кремле с вице-премьером РФ Александром Новаком. В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые аспекты социально-экономического развития региона и вопросы развития топливно-энергетического комплекса Югры.

«Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, задачи по развитию ТЭК и обеспечению надежности энергетического комплекса ХМАО», — сообщил telegram-канал Правительства России.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.

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Временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился в Кремле с вице-премьером РФ Александром Новаком. В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые аспекты социально-экономического развития региона и вопросы развития топливно-энергетического комплекса Югры. «Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, задачи по развитию ТЭК и обеспечению надежности энергетического комплекса ХМАО», — сообщил telegram-канал Правительства России. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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