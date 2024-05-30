Врио главы ХМАО провел встречу с вице-премьером РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился в Кремле с вице-премьером РФ Александром Новаком. В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые аспекты социально-экономического развития региона и вопросы развития топливно-энергетического комплекса Югры.
«Александр Новак встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, задачи по развитию ТЭК и обеспечению надежности энергетического комплекса ХМАО», — сообщил telegram-канал Правительства России.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.
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