30 мая 2024

Врио главы ХМАО встретился с первым вице-премьером РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Мантуров встретился с Русланом Кухарук после его назначения врио главы ХМАО
Денис Мантуров встретился с Русланом Кухарук после его назначения врио главы ХМАО Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарок встретился с первым вице-премьером Российской Федерации Денисом Мантуровым. Подробности со встречи сообщили в telegram-канале российского правительства.

«Стороны обсудили промышленный потенциал ХМАО — Югры, реализацию инвестиционных проектов и внедрение отечественных технологий в нефтегазовой отрасли. Напомним, первый вице-премьер Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении.

Кухарук также уже успел встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком. В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые аспекты социально-экономического развития региона и вопросы развития топливно-энергетического комплекса Югры.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио главы ХМАО Руслан Кухарок встретился с первым вице-премьером Российской Федерации Денисом Мантуровым. Подробности со встречи сообщили в telegram-канале российского правительства. «Стороны обсудили промышленный потенциал ХМАО — Югры, реализацию инвестиционных проектов и внедрение отечественных технологий в нефтегазовой отрасли. Напомним, первый вице-премьер Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении. Кухарук также уже успел встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком. В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые аспекты социально-экономического развития региона и вопросы развития топливно-энергетического комплекса Югры. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...