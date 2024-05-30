Врио главы ХМАО встретился с первым вице-премьером РФ

Врио главы ХМАО Руслан Кухарок встретился с первым вице-премьером Российской Федерации Денисом Мантуровым. Подробности со встречи сообщили в telegram-канале российского правительства.
«Стороны обсудили промышленный потенциал ХМАО — Югры, реализацию инвестиционных проектов и внедрение отечественных технологий в нефтегазовой отрасли. Напомним, первый вице-премьер Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении.
Кухарук также уже успел встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком. В ходе рабочей встречи обсуждались ключевые аспекты социально-экономического развития региона и вопросы развития топливно-энергетического комплекса Югры.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.
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