Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией

С 4 июня Польша вновь установит буферную зону вдоль своей границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш журналистам.
«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — проинформировал министр в эфире польского радио.
Косиняк-Камыш уточнил, что особый порядок будет установлен в 26 точках Гайновского района и одной точке Белостокского района. Ограничение предусматривает запрет на приближение к границе на расстояние менее 200 метров.
Министр подчеркнул необходимость возобновления действия буферной зоны для усиления защиты государственной границы и обеспечения безопасности работников. Польша уже имела опыт введения подобного режима во время миграционного кризиса 2021 года у границы с Белоруссией, который позже был отменен после проведения парламентских выборов в прошлом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.