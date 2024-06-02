02 июня 2024

Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
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К границе будет запрещено приближаться на 200 метров
К границе будет запрещено приближаться на 200 метров Фото:

С 4 июня Польша вновь установит буферную зону вдоль своей границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш журналистам.

«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — проинформировал министр в эфире польского радио.

Косиняк-Камыш уточнил, что особый порядок будет установлен в 26 точках Гайновского района и одной точке Белостокского района. Ограничение предусматривает запрет на приближение к границе на расстояние менее 200 метров.

Министр подчеркнул необходимость возобновления действия буферной зоны для усиления защиты государственной границы и обеспечения безопасности работников. Польша уже имела опыт введения подобного режима во время миграционного кризиса 2021 года у границы с Белоруссией, который позже был отменен после проведения парламентских выборов в прошлом году.

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С 4 июня Польша вновь установит буферную зону вдоль своей границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш журналистам. «С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — проинформировал министр в эфире польского радио. Косиняк-Камыш уточнил, что особый порядок будет установлен в 26 точках Гайновского района и одной точке Белостокского района. Ограничение предусматривает запрет на приближение к границе на расстояние менее 200 метров. Министр подчеркнул необходимость возобновления действия буферной зоны для усиления защиты государственной границы и обеспечения безопасности работников. Польша уже имела опыт введения подобного режима во время миграционного кризиса 2021 года у границы с Белоруссией, который позже был отменен после проведения парламентских выборов в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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