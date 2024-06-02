02 июня 2024

Мэр Челябинска Котова распорядилась закрыть опасные для водителей ямы

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Котова обратила внимание на дороги после ремонта и благоустройства Фото:

В Челябинске проверят все дороги на наличие ям, оставленных после благоустройства или после ремонта. Об этом распорядилась мэр Челябинска Наталья на аппаратном совещании 3 июня.

«Обратите внимание на те места, которые у нас с вами после благоустройства, либо, наоборот, после раскопок остались на проезжей части. Обязательно нужно по городу все эти места заасфальтировать, если закончен ремонт», — пояснила Котова.

Котова распорядилась, чтобы вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Александр Ксензов и главы районов взяли вопрос с ремонтом на участках под контроль. Участки должны будут посмотреть и кураторы. Ямы и неровности там, где завершены все работы по благоустройству или по ремонту сетей, должны будут отремонтировать.

В свою очередь Ксензов подчеркнул, что, поскольку в Челябинске началось время строительства дорог, отставаний нет, все работы на строительных объектах проверяются еженедельно. По субботам проходят контрольные объезды подрядчиков, которые ведут строительные и ремонтные работы.

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В Челябинске проверят все дороги на наличие ям, оставленных после благоустройства или после ремонта. Об этом распорядилась мэр Челябинска Наталья на аппаратном совещании 3 июня. «Обратите внимание на те места, которые у нас с вами после благоустройства, либо, наоборот, после раскопок остались на проезжей части. Обязательно нужно по городу все эти места заасфальтировать, если закончен ремонт», — пояснила Котова. Котова распорядилась, чтобы вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Александр Ксензов и главы районов взяли вопрос с ремонтом на участках под контроль. Участки должны будут посмотреть и кураторы. Ямы и неровности там, где завершены все работы по благоустройству или по ремонту сетей, должны будут отремонтировать. В свою очередь Ксензов подчеркнул, что, поскольку в Челябинске началось время строительства дорог, отставаний нет, все работы на строительных объектах проверяются еженедельно. По субботам проходят контрольные объезды подрядчиков, которые ведут строительные и ремонтные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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