Тимофей Алтушкин спасает юную свердловчанку, попавшую в страшное ДТП

Тимофей Алтушкин становится самым молодым екатеринбургским меценатом Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — развивает семейную благотворительную традицию: он оплатил реабилитацию 17-летней Киры Казариновой, которая оказалась в инвалидном кресле после жуткой аварии осенью 2023-го. Об этом URA.RU рассказала невролог клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова.

Проблему Киры агентство описало накануне. 6 октября Toyota Auris, в которой находились девушка и ее друзья, перевернулся на трассе у деревни Малая Именная. Кира оказалась зажатой в поврежденной машине, у нее произошел перелом трех шейных позвонков. Сейчас девушка в полулежачем состоянии, ей требуется серьезная реабилитация, 30-дневный курс стоит 528 тысяч рублей, таких денег у семьи нет: ее мама Анастасия воспитывает двоих детей в одиночку.

«Для помощи девочке был организован сбор средств, он довольно быстро был закрыт. Тимофей Алтушкин проявил благородство, оплатив полную стоимость реабилитации и тем самым дав Кире шанс на выздоровление», — отметила Волкова.

Анастасия поблагодарила всех, кто принял участие в поиске средств. «Мы не ожидали, что сбор завершится так быстро. Мы безмерно благодарны Тимофею Игоревичу за еще одну возможность приблизиться Кире к заветной мечте — ходить», — сказала женщина URA.RU. Анастасия также выразила признательность врачам за их усилия и профессионализм.

Тимофею Алтушкину 23 года, он владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также молодой бизнесмен занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».