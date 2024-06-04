Екатеринбуржцы прервали кругосветку до Мумбая из-за политики

Команда из Екатеринбурга, которая планировала добраться на титановой яхте «Урал» до Мумбая и прервала путешествие из-за проблем на таможне, отложила экспедицию еще на год. Причина этому — обострение ирано-израильского конфликта, пояснили URA.RU представители путешественников.
«Так как Каспийское море является одним из самых штормовых в России, особенно в зимний период, было принято решение оставить лодку на зимовку и запуститься весной. Старт второго этапа был намечен на 24 июня. Но из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке и обострения ирано-израильского конфликта в апреле было принято решение продлить паузу еще на год», — рассказала команда.
В ноябре 2023 года екатеринбуржцы отправились до Мумбая, но смогли добраться лишь до Астрахани. Таможня отказалась выпускать путешественников за границу, потому что яхта сделана из титана, который может относиться к товарам двойного назначения. Экспедицию отложили до весны 2024 года — до окончания проведения экспертизы, рассказывали яхтсмены в интервью URA.RU.
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