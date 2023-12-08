Команда экспедиции из Екатеринбурга взяла паузу в кругосветке

Почему спустя месяц пришлось прервать путешествие из Екатеринбурга в Мумбай

08 декабря 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Команда провела испытания лодки и экипажа в зимних условиях, в планах уделить больше внимания технической части Фото: Размик Закарян © URA.RU В начале ноябре путешественники отправилась из Екатеринбурга в трансъевразийскую экспедицию до Мумбая. У команды возникло немало трудностей, с которыми они в итоге справились, но пока путешествие поставили на паузу. Почему конечную точку маршрута решили сменить и что произошло на пути к заветной цели — желанию обогнуть Евразию? Об этом URA.RU побеседовало с автором идеи и руководителем экспедиции Николаем Паньковым. — Вы добрались из Екатеринбурга до Волгограда, а оттуда по воде до Астрахани, но там столкнулись с проблемой. Таможня отказалась выпускать вас за границу из-за того, что яхта сделана из титана, который может относиться к товарам двойного назначения. Как решаете проблему? — Изначально мы не подсвечивали на таможне, что у нас лодка сделана из титана. Мы оставили заявку на таможне, все было в рабочем режиме — в течение пяти дней нам должны были все согласовать. Когда мы прибыли в Астрахань, то столкнулись с техническим нюансом: ранее не было прецедентов прохождения титановых судов через таможню. Плюс есть нюансы с Ираном — там достаточно сильные ограничения на поставку товаров двойного назначения. Сейчас проводится экспертиза, но это не решается одним днем. Пока зима, Новый год… Ближе к весне снова пойдем. Мы на днях вернулись в Екатеринбург, лодку подняли и пока оставили в Астрахани. Пока яхта осталась на юге России Фото предоставлено Николаем Паньковым — Чем планируете заняться, пока идет экспертиза в Астрахани? — Мы в оперативной паузе до весны готовим ряд социальных и культурных проектов по ходу маршрута, дорабатываем техническую часть и нюансы прохождения по территории Ирана. Так как идем без финансирования, сейчас как раз займемся поиском спонсоров и партнеров. — На ближайшие пару-тройку месяцев ваше путешествие находится на стопе. Загвоздка экспедиции была только в таможенном контроле или были еще какие-то проблемы, пока вы шли до Астрахани? — Вопросы на таможне — это одна из причин, почему пришлось сделать техническую пауза. Природные условия внесли свои коррективы. В первый же день, как мы встали на трал, начался снегопад, перекрыли для крупногабаритных грузов трассу на Пермь, и нам пришлось простоять четыре дня на выезде из Екатеринбурга. В итоге мы поехали через Южный Урал, столкнулись с оледенением в горах, в Волгограде из-за самого сильного падения уровня Волги не смогли «скинуться», пришлось ехать в город Волжск, где три дня ждали прохода через шлюзы Волжской ГЭС. Отстали от графика на две недели, и в Астрахани мы поняли, что у нас еще с таможней не получится «пролететь» за пять дней, решили взять паузу на пару месяцев. К тому же Каспий является одним из самых сложных водных путей в мореходстве, и сезон зимних штормов придает дополнительные риски. — Сложным? В каком плане? — С левой стороны Кавказский хребет, с правой — среднеазиатские пустыни. Там бывают аномальные шторма, когда воздушные потоки сходятся в середине Каспия. Каспийское море — самое штормовое и сложное из всех морей, омывающих Россию. Мы решили не идти на прорыв, основательнее подготовиться, решить вопросы с таможней и весной снова продолжить путь. Мы прошли половину маршрута — 2500 км на трале по России, 500 км по Волге, чем вполне довольны. О кругосветном путешествии руководитель экспедиции Николай говорил еще год назад Фото: Размик Закарян © URA.RU — Если Каспийское море такое сложное, почему вы решили пойти именно по нему? — До недавнего времени, основные торговые и транспортные потоки были направлены на Запад, сейчас это направление закрыто, происходит смена торговых путей, своего рода логистическая революция. Президентом РФ Владимиром Путиным принят стратегический план развития новых транспортных коридоров «Север — Юг» и «Севморпуть». Одна из основных задач нашей экспедиции, показать реальность переброски даже небольших судов из центра Евразии — Екатеринбурга, в Индию, а в последующем с Дальнего Востока в Европу. Наш маршрут повторяет старинный торговый путь «Из варяг в греки» и путь путешественника Афанасия Никитина в Индию. Символически заново открыть торговый путь в Индию, идея чрезвычайно вдохновляющая. — Знаю, что во время путешествия у вас внезапно лодка начала заполняться водой. Как это произошло? — Когда мы стояли в Екатеринбурге в снегопад, то нужно было отогревать лодку, но первые сутки такой возможности не было. В итоге у нас перемерзла резиновая деталь в вале, и лодка начала пропускать воду. Выяснилось это, когда мы вышли из Волгограда. На нижней Волге есть своя специфика: отсутствие удобных бухт для остановки, поэтому все пришлось чинить на ходу. Слава богу, у нас в команде есть невероятный техник Николай Фофонов. Мы с капитаном стояли на вахте, а Николай по дороге починил лодку. На русской смекалке решили техническую проблему, которую изначально без подъема было решить невозможно. Теперь мы называем Николая «техномагом», он способен на ходу запустить автономную систему жизнеобеспечения на яхте, провести сложнейшие ремонтные работы, нещадно биться за дисциплину и организацию уюта на яхте. — В случае чего, вы готовы к подобным непредвиденным обстоятельствам? — Это рабочая ситуация, без этого никак. Уверены, что лодка выдержит девятибалльный шторм, и, если она сядет на мель или столкнется с чем-нибудь, мы точно не утонем. В дальнейшем, когда выйдем в океан, будет посложнее. В целом в долгих экспедициях постоянно что-то ломается: рвутся паруса, выходят из строя механизмы, горит электрика. Это экстремальные условия для техники во время нахождения в море. Мы получили опыт — провели испытания лодки и экипажа в зимних условиях, технической части в будущем уделим больше внимания. Яхта, которая еще летом катала людей по Верх-Исетскому пруду, успела пройти половину запланированного пути экспедиции Фото: Размик Закарян © URA.RU — Все же пришлось ли что-то поменять в подходе к проведению экспедиции? — Мы решили на каждую акваторию добавлять в экипаж «местных» моряков. У каждого моря своя специфика, нюансы по ветру и фарватеру… Так как лодка и маршрут у нас уникальны, местным капитанам интересно пройти с нами один из этапов. Например, в Астрахани, когда мы пришли в местный яхт-клуб, первое, что услышали: «О, да ладно? Это та самая титановая лодка?» Отдельно хочу поблагодарить Астраханский яхт-клуб и его членов за оказанную помощь и интерес к экспедиции. — Когда вы доберетесь до конечной точки, куда пойдете дальше? — Конечной точки как таковой нет! Сейчас мы четко нацелены в течение двух лет пройти вокруг Евразии через транспортный коридор «Север — Юг», Индийский океан — Юго-Восточную Азию, потом через Северный морской путь в Мурманск и Санкт-Петербург. Там будем смотреть по ситуации. Есть два варианта: вернуться через единую систему рек и каналов России в Екатеринбург или продолжить кругосветку через Балтику и Северную Атлантику. Изначальная сверхзадача, совершить кругосветку вокруг Северного полюса, так как наша титановая лодка создавалась под эту задачу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале ноябре путешественники отправилась из Екатеринбурга в трансъевразийскую экспедицию до Мумбая. У команды возникло немало трудностей, с которыми они в итоге справились, но пока путешествие поставили на паузу. Почему конечную точку маршрута решили сменить и что произошло на пути к заветной цели — желанию обогнуть Евразию? Об этом URA.RU побеседовало с автором идеи и руководителем экспедиции Николаем Паньковым. — Вы добрались из Екатеринбурга до Волгограда, а оттуда по воде до Астрахани, но там столкнулись с проблемой. Таможня отказалась выпускать вас за границу из-за того, что яхта сделана из титана, который может относиться к товарам двойного назначения. Как решаете проблему? — Изначально мы не подсвечивали на таможне, что у нас лодка сделана из титана. Мы оставили заявку на таможне, все было в рабочем режиме — в течение пяти дней нам должны были все согласовать. Когда мы прибыли в Астрахань, то столкнулись с техническим нюансом: ранее не было прецедентов прохождения титановых судов через таможню. Плюс есть нюансы с Ираном — там достаточно сильные ограничения на поставку товаров двойного назначения. Сейчас проводится экспертиза, но это не решается одним днем. Пока зима, Новый год… Ближе к весне снова пойдем. Мы на днях вернулись в Екатеринбург, лодку подняли и пока оставили в Астрахани. — Чем планируете заняться, пока идет экспертиза в Астрахани? — Мы в оперативной паузе до весны готовим ряд социальных и культурных проектов по ходу маршрута, дорабатываем техническую часть и нюансы прохождения по территории Ирана. Так как идем без финансирования, сейчас как раз займемся поиском спонсоров и партнеров. — На ближайшие пару-тройку месяцев ваше путешествие находится на стопе. Загвоздка экспедиции была только в таможенном контроле или были еще какие-то проблемы, пока вы шли до Астрахани? — Вопросы на таможне — это одна из причин, почему пришлось сделать техническую пауза. Природные условия внесли свои коррективы. В первый же день, как мы встали на трал, начался снегопад, перекрыли для крупногабаритных грузов трассу на Пермь, и нам пришлось простоять четыре дня на выезде из Екатеринбурга. В итоге мы поехали через Южный Урал, столкнулись с оледенением в горах, в Волгограде из-за самого сильного падения уровня Волги не смогли «скинуться», пришлось ехать в город Волжск, где три дня ждали прохода через шлюзы Волжской ГЭС. Отстали от графика на две недели, и в Астрахани мы поняли, что у нас еще с таможней не получится «пролететь» за пять дней, решили взять паузу на пару месяцев. К тому же Каспий является одним из самых сложных водных путей в мореходстве, и сезон зимних штормов придает дополнительные риски. — Сложным? В каком плане? — С левой стороны Кавказский хребет, с правой — среднеазиатские пустыни. Там бывают аномальные шторма, когда воздушные потоки сходятся в середине Каспия. Каспийское море — самое штормовое и сложное из всех морей, омывающих Россию. Мы решили не идти на прорыв, основательнее подготовиться, решить вопросы с таможней и весной снова продолжить путь. Мы прошли половину маршрута — 2500 км на трале по России, 500 км по Волге, чем вполне довольны. — Если Каспийское море такое сложное, почему вы решили пойти именно по нему? — До недавнего времени, основные торговые и транспортные потоки были направлены на Запад, сейчас это направление закрыто, происходит смена торговых путей, своего рода логистическая революция. Президентом РФ Владимиром Путиным принят стратегический план развития новых транспортных коридоров «Север — Юг» и «Севморпуть». Одна из основных задач нашей экспедиции, показать реальность переброски даже небольших судов из центра Евразии — Екатеринбурга, в Индию, а в последующем с Дальнего Востока в Европу. Наш маршрут повторяет старинный торговый путь «Из варяг в греки» и путь путешественника Афанасия Никитина в Индию. Символически заново открыть торговый путь в Индию, идея чрезвычайно вдохновляющая. — Знаю, что во время путешествия у вас внезапно лодка начала заполняться водой. Как это произошло? — Когда мы стояли в Екатеринбурге в снегопад, то нужно было отогревать лодку, но первые сутки такой возможности не было. В итоге у нас перемерзла резиновая деталь в вале, и лодка начала пропускать воду. Выяснилось это, когда мы вышли из Волгограда. На нижней Волге есть своя специфика: отсутствие удобных бухт для остановки, поэтому все пришлось чинить на ходу. Слава богу, у нас в команде есть невероятный техник Николай Фофонов. Мы с капитаном стояли на вахте, а Николай по дороге починил лодку. На русской смекалке решили техническую проблему, которую изначально без подъема было решить невозможно. Теперь мы называем Николая «техномагом», он способен на ходу запустить автономную систему жизнеобеспечения на яхте, провести сложнейшие ремонтные работы, нещадно биться за дисциплину и организацию уюта на яхте. — В случае чего, вы готовы к подобным непредвиденным обстоятельствам? — Это рабочая ситуация, без этого никак. Уверены, что лодка выдержит девятибалльный шторм, и, если она сядет на мель или столкнется с чем-нибудь, мы точно не утонем. В дальнейшем, когда выйдем в океан, будет посложнее. В целом в долгих экспедициях постоянно что-то ломается: рвутся паруса, выходят из строя механизмы, горит электрика. Это экстремальные условия для техники во время нахождения в море. Мы получили опыт — провели испытания лодки и экипажа в зимних условиях, технической части в будущем уделим больше внимания. — Все же пришлось ли что-то поменять в подходе к проведению экспедиции? — Мы решили на каждую акваторию добавлять в экипаж «местных» моряков. У каждого моря своя специфика, нюансы по ветру и фарватеру… Так как лодка и маршрут у нас уникальны, местным капитанам интересно пройти с нами один из этапов. Например, в Астрахани, когда мы пришли в местный яхт-клуб, первое, что услышали: «О, да ладно? Это та самая титановая лодка?» Отдельно хочу поблагодарить Астраханский яхт-клуб и его членов за оказанную помощь и интерес к экспедиции. — Когда вы доберетесь до конечной точки, куда пойдете дальше? — Конечной точки как таковой нет! Сейчас мы четко нацелены в течение двух лет пройти вокруг Евразии через транспортный коридор «Север — Юг», Индийский океан — Юго-Восточную Азию, потом через Северный морской путь в Мурманск и Санкт-Петербург. Там будем смотреть по ситуации. Есть два варианта: вернуться через единую систему рек и каналов России в Екатеринбург или продолжить кругосветку через Балтику и Северную Атлантику. Изначальная сверхзадача, совершить кругосветку вокруг Северного полюса, так как наша титановая лодка создавалась под эту задачу.