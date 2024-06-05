ВС РФ уничтожили украинские склады с «Хортицей»

05 июня 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Уничтожена техника ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков „Иностранного легиона“», — сообщили в МО. Также российские средства ПВО за сутки сбили 55 беспилотников, 10 снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer и две ракеты Patriot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков „Иностранного легиона“», — сообщили в МО. Также российские средства ПВО за сутки сбили 55 беспилотников, 10 снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer и две ракеты Patriot.