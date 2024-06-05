ВС РФ уничтожили украинские склады с «Хортицей»

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Уничтожена техника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков „Иностранного легиона“», — сообщили в МО. Также российские средства ПВО за сутки сбили 55 беспилотников, 10 снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer и две ракеты Patriot.

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Вооруженные силы России уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков „Иностранного легиона“», — сообщили в МО. Также российские средства ПВО за сутки сбили 55 беспилотников, 10 снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer и две ракеты Patriot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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