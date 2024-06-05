ВС РФ уничтожили украинские склады с «Хортицей»

Уничтожена техника ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков „Иностранного легиона“», — сообщили в МО. Также российские средства ПВО за сутки сбили 55 беспилотников, 10 снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer и две ракеты Patriot.
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