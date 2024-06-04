04 июня 2024

В Сургуте очистили русло реки, затопившей дачный кооператив

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В Сургуте очистили от заторов 2300 метров реки Черная
В Сургуте очистили от заторов 2300 метров реки Черная Фото:

В Сургуте в СНТ «Газовик» завершены противопаводковые мероприятия, от заторов очищено около 2300 метров реки Черная. Об этом сообщает администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«По информации управления по делам ГО и ЧС Администрации города в СНТ „Газовик“ завершены противопаводковые мероприятия. Спасателями от заторов очищено около 2300 метров реки Черная, из воды извлечено более 180 поваленных деревьев. Сургутской ГРЭС-2 обеспечен максимальный водосброс из водохранилища», — сообщает администрация.

Уровень воды снизился на 165 сантиметров с 15 мая, река Черная вернулась в свое русло. Мэрия также помогла владельцам участков откачать воду с подтопленных территорий.

Ранее в мэрии Сургута назвали причины затопления дачного кооператива «Газовик». Дачи в Сургуте затопило из-за скопления льда на реке Черная.

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В Сургуте в СНТ «Газовик» завершены противопаводковые мероприятия, от заторов очищено около 2300 метров реки Черная. Об этом сообщает администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». «По информации управления по делам ГО и ЧС Администрации города в СНТ „Газовик“ завершены противопаводковые мероприятия. Спасателями от заторов очищено около 2300 метров реки Черная, из воды извлечено более 180 поваленных деревьев. Сургутской ГРЭС-2 обеспечен максимальный водосброс из водохранилища», — сообщает администрация. Уровень воды снизился на 165 сантиметров с 15 мая, река Черная вернулась в свое русло. Мэрия также помогла владельцам участков откачать воду с подтопленных территорий. Ранее в мэрии Сургута назвали причины затопления дачного кооператива «Газовик». Дачи в Сургуте затопило из-за скопления льда на реке Черная.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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