В челябинском районе госавтоинспектор спас девочку из горящего дома. Фото

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, пожар, чп, город, частный сектор
Увидев задымление, лейтенант полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции и бросился к дому Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области инспектор ДПС лейтенант полиции Тимур Низамов спас девочку из горящего дома. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Инспектор ДПС находился на маршруте патрулирования. Проезжая по улице Гагарина, около 7 часов утра он заметил задымление крыши частного дома. Не раздумывая, лейтенант полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции и бросился к дому», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудник госавтоинспекции, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые. По его словам, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни. Главное для него было спасти жизни тех, кто находился в доме. Инспектор ДПС ОМВД России по Кунашакскому району за проявленную смелость и решительность представлен к награде.

Тимур Низамов, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни
Тимур Низамов, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни
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В Кунашакском районе Челябинской области инспектор ДПС лейтенант полиции Тимур Низамов спас девочку из горящего дома. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Инспектор ДПС находился на маршруте патрулирования. Проезжая по улице Гагарина, около 7 часов утра он заметил задымление крыши частного дома. Не раздумывая, лейтенант полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции и бросился к дому», — рассказали в пресс-службе. Сотрудник госавтоинспекции, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые. По его словам, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни. Главное для него было спасти жизни тех, кто находился в доме. Инспектор ДПС ОМВД России по Кунашакскому району за проявленную смелость и решительность представлен к награде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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