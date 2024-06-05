В Кунашакском районе Челябинской области инспектор ДПС лейтенант полиции Тимур Низамов спас девочку из горящего дома. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Инспектор ДПС находился на маршруте патрулирования. Проезжая по улице Гагарина, около 7 часов утра он заметил задымление крыши частного дома. Не раздумывая, лейтенант полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции и бросился к дому», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудник госавтоинспекции, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые. По его словам, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни. Главное для него было спасти жизни тех, кто находился в доме. Инспектор ДПС ОМВД России по Кунашакскому району за проявленную смелость и решительность представлен к награде.
Тимур Низамов, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни
Фото: пресс-служба, отдел ОМВД России по Кунашакскому району
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В Кунашакском районе Челябинской области инспектор ДПС лейтенант полиции Тимур Низамов спас девочку из горящего дома. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Инспектор ДПС находился на маршруте патрулирования. Проезжая по улице Гагарина, около 7 часов утра он заметил задымление крыши частного дома. Не раздумывая, лейтенант полиции сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции и бросился к дому», — рассказали в пресс-службе. Сотрудник госавтоинспекции, отслуживший в полиции четыре года, с подобной ситуацией столкнулся впервые. По его словам, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни. Главное для него было спасти жизни тех, кто находился в доме. Инспектор ДПС ОМВД России по Кунашакскому району за проявленную смелость и решительность представлен к награде.