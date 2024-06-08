08 июня 2024

В ДНР сообщили об отходе ВСУ с востока Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ покинули часть позиций в Часове Яре, сказал Кимаковский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные оставили свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — заявил Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Советник уточнил, что беглые военные после отхода рассредоточили силы в других районах города.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Часове Яре бронеавтомбиль ВСУ и пехоту. Об ударе по противнику сообщили в Минобороны РФ.

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Украинские военные оставили свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — заявил Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Советник уточнил, что беглые военные после отхода рассредоточили силы в других районах города. Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Часове Яре бронеавтомбиль ВСУ и пехоту. Об ударе по противнику сообщили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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