В ДНР сообщили об отходе ВСУ с востока Часова Яра

ВСУ покинули часть позиций в Часове Яре, сказал Кимаковский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные оставили свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
«На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — заявил Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Советник уточнил, что беглые военные после отхода рассредоточили силы в других районах города.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Часове Яре бронеавтомбиль ВСУ и пехоту. Об ударе по противнику сообщили в Минобороны РФ.
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