В ДНР сообщили об отходе ВСУ с востока Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра

08 июня 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

ВСУ покинули часть позиций в Часове Яре, сказал Кимаковский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные оставили свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — заявил Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Советник уточнил, что беглые военные после отхода рассредоточили силы в других районах города. Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Часове Яре бронеавтомбиль ВСУ и пехоту. Об ударе по противнику сообщили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные оставили свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — заявил Игорь Кимаковский в интервью ТАСС. Советник уточнил, что беглые военные после отхода рассредоточили силы в других районах города. Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Часове Яре бронеавтомбиль ВСУ и пехоту. Об ударе по противнику сообщили в Минобороны РФ.