В Перми пострадал мотоциклист после столкновения с иномаркой

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист
В Перми 8 июня на улице Лихвинской автомобиль Volkswagen врезался в мотоцикл. При аварии пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
«В Южном микрорайоне Перми около дома №27 на улице Лихвинской водитель Volkswagen, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. Мотоциклист пострадал», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Мотоциклисту оказана медпомощь, уточнили в ведомстве.
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