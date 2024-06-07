07 июня 2024

В Перми пострадал мотоциклист после столкновения с иномаркой

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист Фото:

В Перми 8 июня на улице Лихвинской автомобиль Volkswagen врезался в мотоцикл. При аварии пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

«В Южном микрорайоне Перми около дома №27 на улице Лихвинской водитель Volkswagen, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. Мотоциклист пострадал», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Мотоциклисту оказана медпомощь, уточнили в ведомстве.

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В Перми 8 июня на улице Лихвинской автомобиль Volkswagen врезался в мотоцикл. При аварии пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в УМВД России по региону. «В Южном микрорайоне Перми около дома №27 на улице Лихвинской водитель Volkswagen, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. Мотоциклист пострадал», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Мотоциклисту оказана медпомощь, уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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