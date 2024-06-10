В Екатеринбурге на ул. Громова, 146Б мужчина упал в коллектор с горячей водой и умер. На месте работают сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета, передает корреспондент URA.RU.
Мужчина провалился в люк в ночь на 10 июня. «Спасатели отказались вытаскивать тело. Почему, неизвестно», — сообщил источник. Его слова URA.RU подтвердил второй собеседник в силовых структурах.
Сколько лет мужчине, неизвестно. Предварительно, он был бездомным. На месте корреспондент заметил синюю кружку и несколько бутылок с водой. Тело из коллектора в итоге достали сотрудники похоронной службы.
В СУ СК по Свердловской области сообщили URA.RU, что труп будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи уже организовали проверку.
«По предварительным данным, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. Данные о его личности устанавливаются сотрудниками территориального отдела полиции», — добавили агентству в областном ГУ МВД.
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