Тело из коллектора доставали похоронщики Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на ул. Громова, 146Б мужчина упал в коллектор с горячей водой и умер. На месте работают сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета, передает корреспондент URA.RU.

Мужчина провалился в люк в ночь на 10 июня. «Спасатели отказались вытаскивать тело. Почему, неизвестно», — сообщил источник. Его слова URA.RU подтвердил второй собеседник в силовых структурах.

Сколько лет мужчине, неизвестно. Предварительно, он был бездомным. На месте корреспондент заметил синюю кружку и несколько бутылок с водой. Тело из коллектора в итоге достали сотрудники похоронной службы.

В СУ СК по Свердловской области сообщили URA.RU, что труп будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи уже организовали проверку.

«По предварительным данным, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. Данные о его личности устанавливаются сотрудниками территориального отдела полиции», — добавили агентству в областном ГУ МВД.

На месте работали силовики и сотрудники похоронной службы Фото: Илья Московец © URA.RU

Тело вытащили только вечером 10 июня Фото: Илья Московец © URA.RU