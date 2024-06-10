В Екатеринбурге мужчина упал в коллектор с кипятком и умер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп в коллекторе
Тело из коллектора доставали похоронщики Фото:

В Екатеринбурге на ул. Громова, 146Б мужчина упал в коллектор с горячей водой и умер. На месте работают сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета, передает корреспондент URA.RU.

Мужчина провалился в люк в ночь на 10 июня. «Спасатели отказались вытаскивать тело. Почему, неизвестно», — сообщил источник. Его слова URA.RU подтвердил второй собеседник в силовых структурах.

Сколько лет мужчине, неизвестно. Предварительно, он был бездомным. На месте корреспондент заметил синюю кружку и несколько бутылок с водой. Тело из коллектора в итоге достали сотрудники похоронной службы.

В СУ СК по Свердловской области сообщили URA.RU, что труп будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи уже организовали проверку.

«По предварительным данным, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. Данные о его личности устанавливаются сотрудниками территориального отдела полиции», — добавили агентству в областном ГУ МВД.

Труп в коллекторе
На месте работали силовики и сотрудники похоронной службы
Фото:
Труп в коллекторе
Тело вытащили только вечером 10 июня
Фото:

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В Екатеринбурге на ул. Громова, 146Б мужчина упал в коллектор с горячей водой и умер. На месте работают сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета, передает корреспондент URA.RU. Мужчина провалился в люк в ночь на 10 июня. «Спасатели отказались вытаскивать тело. Почему, неизвестно», — сообщил источник. Его слова URA.RU подтвердил второй собеседник в силовых структурах. Сколько лет мужчине, неизвестно. Предварительно, он был бездомным. На месте корреспондент заметил синюю кружку и несколько бутылок с водой. Тело из коллектора в итоге достали сотрудники похоронной службы. В СУ СК по Свердловской области сообщили URA.RU, что труп будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи уже организовали проверку. «По предварительным данным, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства. Данные о его личности устанавливаются сотрудниками территориального отдела полиции», — добавили агентству в областном ГУ МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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