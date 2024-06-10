Школьницу, пострадавшую в ДТП в Троицке, доставили на лечение в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьницу в тяжелом состоянии доставили в Челябинскую детскую областную клиническую больницу
Школьницу в тяжелом состоянии доставили в Челябинскую детскую областную клиническую больницу Фото:

Школьницу, которая пострадала в ДТП в Троицке (Челябинская область), доставили на лечение в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ). По словам источника URA.RU в медицинской сфере, девочка получила достаточно серьезные травмы.

«Девочку доставили в ЧОДКБ. У нее были зафиксированы множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом свода черепа, ушиб легкого и перелом тазовой кости», — рассказал источник.

Согласно медицинским критериям квалифицирующих признаков тяжести вреда здоровью, почти все травмы, причиненные девочке в ДТП, создают непосредственно угрозу для жизни.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОДКБ, сейчас школьница находится в реанимации под наблюдением врачей. Ее доставили в медучреждение сразу после произошедшего. С тех пор состояние девочки не улучшается, оценивается, как тяжелое.

ДТП произошло днем 8 июня возле дом №26 на улице Подгорная. Водитель Ford Focus сбил девочку, которая переходила дорогу в неустановленного для этого месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. По данным агентства, водитель сам вызвал наряд полиции. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Школьницу, которая пострадала в ДТП в Троицке (Челябинская область), доставили на лечение в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ). По словам источника URA.RU в медицинской сфере, девочка получила достаточно серьезные травмы. «Девочку доставили в ЧОДКБ. У нее были зафиксированы множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом свода черепа, ушиб легкого и перелом тазовой кости», — рассказал источник. Согласно медицинским критериям квалифицирующих признаков тяжести вреда здоровью, почти все травмы, причиненные девочке в ДТП, создают непосредственно угрозу для жизни. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОДКБ, сейчас школьница находится в реанимации под наблюдением врачей. Ее доставили в медучреждение сразу после произошедшего. С тех пор состояние девочки не улучшается, оценивается, как тяжелое. ДТП произошло днем 8 июня возле дом №26 на улице Подгорная. Водитель Ford Focus сбил девочку, которая переходила дорогу в неустановленного для этого месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. По данным агентства, водитель сам вызвал наряд полиции. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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