Основатель «Жизньмарта» поставил на паузу открытие бистро в Екатеринбурге

11 июня 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

«ЕЮ» должны были запустить в начале мая Фото: telegram-канал «Всякие мысли, Иван Зайченко», https://t.me/ivanzaichenko Открытие нового бистро корейского стритфуда «ЕЮ» в Екатеринбурге отложили до июля. Проектом занимались основатель сети готовой еды «Жизньмарта» Иван Зайченко и Валерия Лузина. Об этом в своем telegram-канале сообщила PR-менеджер заведения Елена Идрисова. «Даже не знаю, с чего начать. Сегодня был мой последний день работы в проекте. Буквально одним днем нам объявили, что открытие „ЕЮ“ ставится на паузу — минимум, до июля. Было несколько на то причин, от нас независящих. Жаль», — написала девушка. URA.RU Иван Зайченко объяснил, что проект поставили на паузу из-за проблем со здоровьем у Валерии Лузиной. «Хочу, чтобы „ЕЮ“ поскорее открылся, и уверен, что проект будет очень успешным. Но Лере, руководителю, по здоровью нужен месяц, чтобы отдохнуть и набраться сил. Мы его ей предоставили, здоровье все-таки важнее», — пояснил бизнесмен. Проект все же запустится, но чуть позже. «ЕЮ» должны были запустить в начале мая, гостям планируют подавать лапшу, жареные креветки, корн-доги и горячие пирожки с сыром. Новое заведение расположилось в бизнес-центре «Кристалл» на Хохрякова, 74. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открытие нового бистро корейского стритфуда «ЕЮ» в Екатеринбурге отложили до июля. Проектом занимались основатель сети готовой еды «Жизньмарта» Иван Зайченко и Валерия Лузина. Об этом в своем telegram-канале сообщила PR-менеджер заведения Елена Идрисова. «Даже не знаю, с чего начать. Сегодня был мой последний день работы в проекте. Буквально одним днем нам объявили, что открытие „ЕЮ“ ставится на паузу — минимум, до июля. Было несколько на то причин, от нас независящих. Жаль», — написала девушка. URA.RU Иван Зайченко объяснил, что проект поставили на паузу из-за проблем со здоровьем у Валерии Лузиной. «Хочу, чтобы „ЕЮ“ поскорее открылся, и уверен, что проект будет очень успешным. Но Лере, руководителю, по здоровью нужен месяц, чтобы отдохнуть и набраться сил. Мы его ей предоставили, здоровье все-таки важнее», — пояснил бизнесмен. Проект все же запустится, но чуть позже. «ЕЮ» должны были запустить в начале мая, гостям планируют подавать лапшу, жареные креветки, корн-доги и горячие пирожки с сыром. Новое заведение расположилось в бизнес-центре «Кристалл» на Хохрякова, 74.