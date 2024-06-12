Норвегия пообещала Украине помощь на 240 миллионов долларов

Норвежское правительство анонсировало планы по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 240 миллионов евро, целевое назначение которой — укрепление системы противовоздушной обороны страны. Об этом было заявлено в официальном сообщении министерства обороны Норвегии.
«На поддержку противовоздушной обороны Украины Норвегия выделит 240 миллионов евро. Сегодняшнее объявление Германии касается поставки Украине 100 ракет Patriot, реализуемой совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией», — отмечается в сообщении министерства, опубликованном в социальной сети Х.
Борис Писториус, глава оборонного ведомства Германии, ранее упоминал, что Германия в сотрудничестве с Данией, Нидерландами и Норвегией направит Украине дополнительный пакет из 100 ракет для системы ПВО Patriot, причём 32 ракеты уже доставлены на украинскую территорию в последние дни.
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