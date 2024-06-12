Норвегия пообещала Украине помощь на 240 миллионов долларов

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Деньги выделят на системы Patriot
Деньги выделят на системы Patriot Фото:

Норвежское правительство анонсировало планы по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 240 миллионов евро, целевое назначение которой — укрепление системы противовоздушной обороны страны. Об этом было заявлено в официальном сообщении министерства обороны Норвегии.

«На поддержку противовоздушной обороны Украины Норвегия выделит 240 миллионов евро. Сегодняшнее объявление Германии касается поставки Украине 100 ракет Patriot, реализуемой совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией», — отмечается в сообщении министерства, опубликованном в социальной сети Х.

Борис Писториус, глава оборонного ведомства Германии, ранее упоминал, что Германия в сотрудничестве с Данией, Нидерландами и Норвегией направит Украине дополнительный пакет из 100 ракет для системы ПВО Patriot, причём 32 ракеты уже доставлены на украинскую территорию в последние дни.

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Норвежское правительство анонсировало планы по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 240 миллионов евро, целевое назначение которой — укрепление системы противовоздушной обороны страны. Об этом было заявлено в официальном сообщении министерства обороны Норвегии. «На поддержку противовоздушной обороны Украины Норвегия выделит 240 миллионов евро. Сегодняшнее объявление Германии касается поставки Украине 100 ракет Patriot, реализуемой совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией», — отмечается в сообщении министерства, опубликованном в социальной сети Х. Борис Писториус, глава оборонного ведомства Германии, ранее упоминал, что Германия в сотрудничестве с Данией, Нидерландами и Норвегией направит Украине дополнительный пакет из 100 ракет для системы ПВО Patriot, причём 32 ракеты уже доставлены на украинскую территорию в последние дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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