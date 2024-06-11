Пермякам в День города показали трамваи разных лет. Фото

12 июня 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Колонна из трамваев проедет по улице Петропавловской Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми в День города прошло открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого такого транспорта в краевой столице. Колонна из 10 вагонов разных лет проедет по улице Петропавловской, передает корреспондент URA.RU. «Трамваи встали в районе остановки Попова, вышли водители. Пермяки активно интересовались транспортом, фотографировали. Дети бежали прямо к ним», — рассказывает корреспондент. Парад трамваев посвящен 95-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Колонна должна проследовать по улице Петропавловской, чтобы жители и гости Перми увидели, как менялся электрический транспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в День города прошло открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого такого транспорта в краевой столице. Колонна из 10 вагонов разных лет проедет по улице Петропавловской, передает корреспондент URA.RU. «Трамваи встали в районе остановки Попова, вышли водители. Пермяки активно интересовались транспортом, фотографировали. Дети бежали прямо к ним», — рассказывает корреспондент. Парад трамваев посвящен 95-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Колонна должна проследовать по улице Петропавловской, чтобы жители и гости Перми увидели, как менялся электрический транспорт.