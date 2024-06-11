11 июня 2024

Пермякам в День города показали трамваи разных лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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трамваи
Колонна из трамваев проедет по улице Петропавловской Фото:

В Перми в День города прошло открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого такого транспорта в краевой столице. Колонна из 10 вагонов разных лет проедет по улице Петропавловской, передает корреспондент URA.RU.

«Трамваи встали в районе остановки Попова, вышли водители. Пермяки активно интересовались транспортом, фотографировали. Дети бежали прямо к ним», — рассказывает корреспондент.

Парад трамваев посвящен 95-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Колонна должна проследовать по улице Петропавловской, чтобы жители и гости Перми увидели, как менялся электрический транспорт.

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В Перми в День города прошло открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого такого транспорта в краевой столице. Колонна из 10 вагонов разных лет проедет по улице Петропавловской, передает корреспондент URA.RU. «Трамваи встали в районе остановки Попова, вышли водители. Пермяки активно интересовались транспортом, фотографировали. Дети бежали прямо к ним», — рассказывает корреспондент. Парад трамваев посвящен 95-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Колонна должна проследовать по улице Петропавловской, чтобы жители и гости Перми увидели, как менялся электрический транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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