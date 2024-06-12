Пашинян рассказал, когда правительство уйдет в отставку

Пашинян: правительство Армении уйдет в отставку если этого захочет народ
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Оппозиция требует отставки Пашиняна Фото:

Действующее правительство Армении уйдет в отставку, если народ страны этого захочет. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.

«Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену», — заявил Пашинян. Его слова приводит армянское новостное издание News.

Митинги армянской оппозиции длятся несколько недель, с 9 мая. Оппозиция требует отставки Пашиняна.

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Действующее правительство Армении уйдет в отставку, если народ страны этого захочет. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки. «Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену», — заявил Пашинян. Его слова приводит армянское новостное издание News. Митинги армянской оппозиции длятся несколько недель, с 9 мая. Оппозиция требует отставки Пашиняна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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