Пашинян рассказал, когда правительство уйдет в отставку

Оппозиция требует отставки Пашиняна
Действующее правительство Армении уйдет в отставку, если народ страны этого захочет. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.
«Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену», —
Митинги армянской оппозиции длятся несколько недель, с 9 мая. Оппозиция требует отставки Пашиняна.
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