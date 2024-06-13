На озере Смолино в Челябинске утонул мужчина

В Челябинске 13 июня на пляже «Прибой» озера Смолино утонул мужчина. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального СК.
«Мужчина утонул в дневное время 13 июня. Следователем территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
По словам очевидцев, мужчине на вид около 55-60 лет. Он пришел на пляж один. Челябинцы вытащили мужчину из воды и около получаса проводили реанимационные действия, спасатели и прибывшие медики корой помощи не смогли помочь.
Ранее стало известно, что в челябинском карьере 2 июня утонул подросток. Он прыгнул в воду на спор с друзьями, не умея плавать.
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