На озере Смолино в Челябинске утонул мужчина

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Мужчина утонул на пляже "Прибой"
Мужчина утонул на пляже "Прибой" Фото:

В Челябинске 13 июня на пляже «Прибой» озера Смолино утонул мужчина. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального СК.

«Мужчина утонул в дневное время 13 июня. Следователем территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По словам очевидцев, мужчине на вид около 55-60 лет. Он пришел на пляж один. Челябинцы вытащили мужчину из воды и около получаса проводили реанимационные действия, спасатели и прибывшие медики корой помощи не смогли помочь. 

Ранее стало известно, что в челябинском карьере 2 июня утонул подросток. Он прыгнул в воду на спор с друзьями, не умея плавать.

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В Челябинске 13 июня на пляже «Прибой» озера Смолино утонул мужчина. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального СК. «Мужчина утонул в дневное время 13 июня. Следователем территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам очевидцев, мужчине на вид около 55-60 лет. Он пришел на пляж один. Челябинцы вытащили мужчину из воды и около получаса проводили реанимационные действия, спасатели и прибывшие медики корой помощи не смогли помочь.  Ранее стало известно, что в челябинском карьере 2 июня утонул подросток. Он прыгнул в воду на спор с друзьями, не умея плавать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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