Челябинский подросток, утонувший в карьере, прыгнул в воду на спор

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Подросток не умел плавать, но все равно прыгнул в воду
Подросток не умел плавать, но все равно прыгнул в воду Фото:

Подросток, утонувший в челябинском карьере, прыгнул в воду, поспорив с друзьями. Об этом URA.RU 3 июня рассказал источник в силовых структурах.

«Между подростками случился спор, в котором один из них начал утверждать, что сможет прыгнуть. Друзья пытались отговорить его, но парень все равно прыгнул», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибший даже не умел плавать, но все равно решился на прыжок в воду. Один из друзей после того, как подросток начал звать на помощь, тоже прыгнул в воду. Но спасти друга не смог. Проходивший мимо водоема мужчина также попытался спасти ребенка. Но также не смог это сделать.

Из воды подростка доставали спасатели. К тому моменту он уже был мертв. Его тело было направлено на судмедэкспертизу.

В СКР по региону по данному факту устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку безопасности пребывания граждан вблизи водоемов, расположенных в парке имени Гагарина. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Подросток, утонувший в челябинском карьере, прыгнул в воду, поспорив с друзьями. Об этом URA.RU 3 июня рассказал источник в силовых структурах. «Между подростками случился спор, в котором один из них начал утверждать, что сможет прыгнуть. Друзья пытались отговорить его, но парень все равно прыгнул», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибший даже не умел плавать, но все равно решился на прыжок в воду. Один из друзей после того, как подросток начал звать на помощь, тоже прыгнул в воду. Но спасти друга не смог. Проходивший мимо водоема мужчина также попытался спасти ребенка. Но также не смог это сделать. Из воды подростка доставали спасатели. К тому моменту он уже был мертв. Его тело было направлено на судмедэкспертизу. В СКР по региону по данному факту устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку безопасности пребывания граждан вблизи водоемов, расположенных в парке имени Гагарина. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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