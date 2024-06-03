Челябинский подросток, утонувший в карьере, прыгнул в воду на спор

Подросток, утонувший в челябинском карьере, прыгнул в воду, поспорив с друзьями. Об этом URA.RU 3 июня рассказал источник в силовых структурах.
«Между подростками случился спор, в котором один из них начал утверждать, что сможет прыгнуть. Друзья пытались отговорить его, но парень все равно прыгнул», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибший даже не умел плавать, но все равно решился на прыжок в воду. Один из друзей после того, как подросток начал звать на помощь, тоже прыгнул в воду. Но спасти друга не смог. Проходивший мимо водоема мужчина также попытался спасти ребенка. Но также не смог это сделать.
Из воды подростка доставали спасатели. К тому моменту он уже был мертв. Его тело было направлено на судмедэкспертизу.
В СКР по региону по данному факту устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку безопасности пребывания граждан вблизи водоемов, расположенных в парке имени Гагарина. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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