Проект ТФОМС Свердловской области и Областной детской клинической больницы (Екатеринбург), направленный на молекулярно-генетические исследования онкологии, получил высшую оценку в Москве. Инициатива признана лучшей в номинации «Системные решения в здравоохранении» на церемонии премии «Оргздрав: лидеры отрасли», сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ТФОМС.
«Широкая тарификация молекулярно-генетических исследований для определения характера злокачественного новообразования — это одна из самых интересных и полезных новаций последних лет», — комментирует победу директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин. Всего в конкурсе участвовали более сотни успешных организационных и клинических медицинских кейсов из 34 регионов страны.
Молекулярно-генетические исследования, тарифицированные в Свердловской области, позволяют проводить около 20 тысяч тестов ежегодно, значительно повышая шансы онкопациентов на успешное лечение. Эти тесты, проводимые бесплатно по полису ОМС, помогают врачам выбирать наиболее эффективную схему лечения, включая таргетную химиотерапию.
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