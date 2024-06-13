На банкет к британскому консулу в Екатеринбурге пришла толпа крепких парней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодые люди раздают гостям приема в честь дня рождения британского короля георгиевские ленточки
Молодые люди раздают гостям приема в честь дня рождения британского короля георгиевские ленточки Фото:

В Екатеринбурге перед отелем Hyatt Regency на улице Бориса Ельцина, где пройдет банкет в честь дня рождения английского короля Карла III, собрались десятки участников «Русской общины». Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

Молодые люди организовали живой коридор. Всем, кто заходит в отель, они предлагают георгиевские ленточки и поздравляют с прошедшим Днем России. Некоторые игнорируют их, кто-то берет. «Пусть спускаются к нам, у нас здесь веселее», — кричат вслед «общинники». Они хотят спросить у генконсула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котече, который и организовал прием, разделяет ли он политику своего государства. 

Как ранее сообщало URA.RU, пригласительные от консула получили немногие. В прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств.

Всем, кто заходит в "Хаятт", раздают георгиевские ленточки
Всем, кто заходит в "Хаятт", раздают георгиевские ленточки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге перед отелем Hyatt Regency на улице Бориса Ельцина, где пройдет банкет в честь дня рождения английского короля Карла III, собрались десятки участников «Русской общины». Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. Молодые люди организовали живой коридор. Всем, кто заходит в отель, они предлагают георгиевские ленточки и поздравляют с прошедшим Днем России. Некоторые игнорируют их, кто-то берет. «Пусть спускаются к нам, у нас здесь веселее», — кричат вслед «общинники». Они хотят спросить у генконсула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котече, который и организовал прием, разделяет ли он политику своего государства.  Как ранее сообщало URA.RU, пригласительные от консула получили немногие. В прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...