В Екатеринбурге перед отелем Hyatt Regency на улице Бориса Ельцина, где пройдет банкет в честь дня рождения английского короля Карла III, собрались десятки участников «Русской общины». Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.
Молодые люди организовали живой коридор. Всем, кто заходит в отель, они предлагают георгиевские ленточки и поздравляют с прошедшим Днем России. Некоторые игнорируют их, кто-то берет. «Пусть спускаются к нам, у нас здесь веселее», — кричат вслед «общинники». Они хотят спросить у генконсула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котече, который и организовал прием, разделяет ли он политику своего государства.
Как ранее сообщало URA.RU, пригласительные от консула получили немногие. В прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств.
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