Почти 800 мигрантов выдворили из РФ в Челябинской области

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Судами принято на 10% больше решений по выдворению мигрантов из страны
Судами принято на 10% больше решений по выдворению мигрантов из страны Фото:

В Челябинской области с начала года почти 800 мигрантов выдворили из Российской Федерации. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

«С начала 2024 года в Челябинской области из страны выслано 796 мигрантов. Еще 165 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину», — сообщили в пресс-службе.

Только за 13 июня в регионе выдворено из РФ 17 мигрантов. На 14 июня запланирована отправка еще 22 иностранцев. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, судами в этом году принято на 10 процентов больше решений о выдворении иностранных граждан.

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В Челябинской области с начала года почти 800 мигрантов выдворили из Российской Федерации. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе областного главка МВД. «С начала 2024 года в Челябинской области из страны выслано 796 мигрантов. Еще 165 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину», — сообщили в пресс-службе. Только за 13 июня в регионе выдворено из РФ 17 мигрантов. На 14 июня запланирована отправка еще 22 иностранцев. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, судами в этом году принято на 10 процентов больше решений о выдворении иностранных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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