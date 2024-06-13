Почти 800 мигрантов выдворили из РФ в Челябинской области

В Челябинской области с начала года почти 800 мигрантов выдворили из Российской Федерации. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
«С начала 2024 года в Челябинской области из страны выслано 796 мигрантов. Еще 165 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину», — сообщили в пресс-службе.
Только за 13 июня в регионе выдворено из РФ 17 мигрантов. На 14 июня запланирована отправка еще 22 иностранцев. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, судами в этом году принято на 10 процентов больше решений о выдворении иностранных граждан.
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