13 июня 2024

В ХМАО оштрафовали мать подростка, который не справился с управлением самокатом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мать подростка из Сургута оштрафовали на 10 тысяч рублей за езду несовершеннолетнего сына на самокате
Мать подростка из Сургута оштрафовали на 10 тысяч рублей за езду несовершеннолетнего сына на самокате Фото:

В Сургуте подросток получил травму из-за того, что не справился с управлением арендованным самокатом. За езду несовершеннолетнего мать подростка оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh.

«Инцидент произошел 12 июня во дворе дома по ул. Первопроходцев 12/1. Двенадцатилетние подростки катались на самокатах: сначала на одном, потом один из подростков попросил маму взять второй, и она оплатила аренду. В итоге один из мальчиков не справился с управлением и получил травму по неосторожности. <…> Мама несовершеннолетнего нарушителя получила блокировку аккаунта и штраф 10 тысяч рублей от сервиса», — рассказали агентству в пресс-службе Whoosh.

Сервис запрещает аренду самокатов для несовершеннолетних. А с июня Whoosh повысил размеры штрафов. Так, например, за езду на самокате вдвоем придется заплатить пять тысяч рублей, а за передачу управления самокатом ребенку — 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте подросток получил травму из-за того, что не справился с управлением арендованным самокатом. За езду несовершеннолетнего мать подростка оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. «Инцидент произошел 12 июня во дворе дома по ул. Первопроходцев 12/1. Двенадцатилетние подростки катались на самокатах: сначала на одном, потом один из подростков попросил маму взять второй, и она оплатила аренду. В итоге один из мальчиков не справился с управлением и получил травму по неосторожности. <…> Мама несовершеннолетнего нарушителя получила блокировку аккаунта и штраф 10 тысяч рублей от сервиса», — рассказали агентству в пресс-службе Whoosh. Сервис запрещает аренду самокатов для несовершеннолетних. А с июня Whoosh повысил размеры штрафов. Так, например, за езду на самокате вдвоем придется заплатить пять тысяч рублей, а за передачу управления самокатом ребенку — 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...