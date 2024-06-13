В ХМАО оштрафовали мать подростка, который не справился с управлением самокатом

В Сургуте подросток получил травму из-за того, что не справился с управлением арендованным самокатом. За езду несовершеннолетнего мать подростка оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh.
«Инцидент произошел 12 июня во дворе дома по ул. Первопроходцев 12/1. Двенадцатилетние подростки катались на самокатах: сначала на одном, потом один из подростков попросил маму взять второй, и она оплатила аренду. В итоге один из мальчиков не справился с управлением и получил травму по неосторожности. <…> Мама несовершеннолетнего нарушителя получила блокировку аккаунта и штраф 10 тысяч рублей от сервиса», — рассказали агентству в пресс-службе Whoosh.
Сервис запрещает аренду самокатов для несовершеннолетних. А с июня Whoosh повысил размеры штрафов. Так, например, за езду на самокате вдвоем придется заплатить пять тысяч рублей, а за передачу управления самокатом ребенку — 10 тысяч рублей.
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