14 июня 2024

Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на телеведущего Соловьева

© Служба новостей «URA.RU»
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Покушение на Владимира Соловьева готовилось в 2022 году
Покушение на Владимира Соловьева готовилось в 2022 году Фото:

Срок содержания под стражей для обвиняемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева был продлен на три месяца Вторым Западным окружным военным судом. Процедура рассмотрения дела приостановлена до момента получения результатов фонетической экспертизы, как сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении подсудимых на три месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, по делу приостановлен судебный процесс в связи с тем, что ранее были назначены фонометрические экспертизы, результаты которых ожидаются уже в ближайшее время», — передает сообщение суда ТАСС.

На скамье подсудимых находятся семь человек, каждый из которых обвиняется по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая терроризм, покушение на убийство, незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами, а также участие в террористической организации. Они готовили покушение на Соловьева еще в 2019 году. Журналист не знал о готовящемся на него покушении.

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Срок содержания под стражей для обвиняемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева был продлен на три месяца Вторым Западным окружным военным судом. Процедура рассмотрения дела приостановлена до момента получения результатов фонетической экспертизы, как сообщили в пресс-службе суда. «В отношении подсудимых на три месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, по делу приостановлен судебный процесс в связи с тем, что ранее были назначены фонометрические экспертизы, результаты которых ожидаются уже в ближайшее время», — передает сообщение суда ТАСС. На скамье подсудимых находятся семь человек, каждый из которых обвиняется по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая терроризм, покушение на убийство, незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами, а также участие в террористической организации. Они готовили покушение на Соловьева еще в 2019 году. Журналист не знал о готовящемся на него покушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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