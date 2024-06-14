Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на телеведущего Соловьева

Срок содержания под стражей для обвиняемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева был продлен на три месяца Вторым Западным окружным военным судом. Процедура рассмотрения дела приостановлена до момента получения результатов фонетической экспертизы, как сообщили в пресс-службе суда.
«В отношении подсудимых на три месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, по делу приостановлен судебный процесс в связи с тем, что ранее были назначены фонометрические экспертизы, результаты которых ожидаются уже в ближайшее время», — передает сообщение суда ТАСС.
На скамье подсудимых находятся семь человек, каждый из которых обвиняется по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая терроризм, покушение на убийство, незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами, а также участие в террористической организации. Они готовили покушение на Соловьева еще в 2019 году. Журналист не знал о готовящемся на него покушении.
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