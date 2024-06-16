Свердловский мэр обратился к врачам по особому поводу

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил врачей и медсестер, работающих в городских больницах, с профессиональным праздником — Днем медработника. Поздравление глава города опубликовал в своем telegram-канале.
«В Нижнем Тагиле работают талантливые и увлеченные медики. Более трех тысяч врачей, представителей среднего медицинского персонала и специалистов системы здравоохранения несут свою вахту в лечебных учреждениях города. От всей души желаю вам, наши дорогие врачи, всего самого наилучшего!» — говорится в сообщении.
Отдельно Пинаев выделил медиков, занимающихся лечением бойцов СВО на передовой. Он пожелал специалистам, чтобы их труд приносил радость и моральное удовлетворение.
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