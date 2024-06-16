16 июня 2024

Свердловский мэр обратился к врачам по особому поводу

Мэр Нижнего Тагила поздравил медработников с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Пинаев поздравил медперсонал с профессиональным праздником
Владислав Пинаев поздравил медперсонал с профессиональным праздником Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил врачей и медсестер, работающих в городских больницах, с профессиональным праздником — Днем медработника. Поздравление глава города опубликовал в своем telegram-канале.

«В Нижнем Тагиле работают талантливые и увлеченные медики. Более трех тысяч врачей, представителей среднего медицинского персонала и специалистов системы здравоохранения несут свою вахту в лечебных учреждениях города. От всей души желаю вам, наши дорогие врачи, всего самого наилучшего!» — говорится в сообщении.

Отдельно Пинаев выделил медиков, занимающихся лечением бойцов СВО на передовой. Он пожелал специалистам, чтобы их труд приносил радость и моральное удовлетворение.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил врачей и медсестер, работающих в городских больницах, с профессиональным праздником — Днем медработника. Поздравление глава города опубликовал в своем telegram-канале. «В Нижнем Тагиле работают талантливые и увлеченные медики. Более трех тысяч врачей, представителей среднего медицинского персонала и специалистов системы здравоохранения несут свою вахту в лечебных учреждениях города. От всей души желаю вам, наши дорогие врачи, всего самого наилучшего!» — говорится в сообщении. Отдельно Пинаев выделил медиков, занимающихся лечением бойцов СВО на передовой. Он пожелал специалистам, чтобы их труд приносил радость и моральное удовлетворение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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