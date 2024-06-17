В Челябинской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

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Шквальный ветер будет провоцировать распространение природных пожаров
Шквальный ветер будет провоцировать распространение природных пожаров Фото:

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Челябинской области на 17-19 июня. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.

«Во второй половине дня 17 июня, а также 18-19 июня на крайнем востоке Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале). В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале)», — говорится в документе.

В ближайшее время челябинцев ожидают грозы, сильные ливни и град. Шквальный ветер до 25 метров в секунду будет провоцировать распространение природных пожаров в случае возгорания. При этом в регионе сохраняется аномальная жара, которая будет достигать 36 градусов.

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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Челябинской области на 17-19 июня. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «Во второй половине дня 17 июня, а также 18-19 июня на крайнем востоке Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале). В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале)», — говорится в документе. В ближайшее время челябинцев ожидают грозы, сильные ливни и град. Шквальный ветер до 25 метров в секунду будет провоцировать распространение природных пожаров в случае возгорания. При этом в регионе сохраняется аномальная жара, которая будет достигать 36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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