В Челябинской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Челябинской области на 17-19 июня. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.
«Во второй половине дня 17 июня, а также 18-19 июня на крайнем востоке Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале). В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале)», — говорится в документе.
В ближайшее время челябинцев ожидают грозы, сильные ливни и град. Шквальный ветер до 25 метров в секунду будет провоцировать распространение природных пожаров в случае возгорания. При этом в регионе сохраняется аномальная жара, которая будет достигать 36 градусов.
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