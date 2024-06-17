Хуснуллин обсудил с челябинским губернатором инфраструктурные проекты региона

Текслер доложил в правительстве о реконструкции трассы из Челябинска в Казахстан
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Марат Хуснуллин (слева) встретился с Алексеем Текслером в Москве
Марат Хуснуллин (слева) встретился с Алексеем Текслером в Москве Фото:

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе регионального правительства. В ходе нее обсуждались вопросы жилищного строительства, комплексного развития территорий и дорожной инфраструктуры.

«Губернатор и вице-премьер обсудили проект по реконструкции федеральной автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан, которая должна стать четырехполосной. Реализация проекта позволит в полной мере использовать потенциал международного транспортного коридора „Восток — Запад“ в направлении Казахстана и Китая, а также обеспечит дальнейшее развитие строящейся автомобильной дороги М-12 „Восток“», — сообщили, в частности, в пресс-службе.

Также Текслер доложил о текущей ситуации со строительством в Челябинске метротрамвая. Метротрамвай является якорным проектом транспортного развития города и будет включать две ветки: «Запад — Восток» и «Север — Юг», строительство которой начато. Линия предполагает наличие наземных площадок на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской и проспекте Победы.

Помимо этого глава региона проинформировал собеседника, что в 2023 году в Челябинской области ввели рекордное количество жилья — 2,1 млн квадратных метров. Также Текслер доложил о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках с 2019 по 2023 год благоустроили 934 дворовых территорий и 835 общественных пространств. В 2024 году планируется благоустроить 138 дворов и 282 общественных пространства.

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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе регионального правительства. В ходе нее обсуждались вопросы жилищного строительства, комплексного развития территорий и дорожной инфраструктуры. «Губернатор и вице-премьер обсудили проект по реконструкции федеральной автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан, которая должна стать четырехполосной. Реализация проекта позволит в полной мере использовать потенциал международного транспортного коридора „Восток — Запад“ в направлении Казахстана и Китая, а также обеспечит дальнейшее развитие строящейся автомобильной дороги М-12 „Восток“», — сообщили, в частности, в пресс-службе. Также Текслер доложил о текущей ситуации со строительством в Челябинске метротрамвая. Метротрамвай является якорным проектом транспортного развития города и будет включать две ветки: «Запад — Восток» и «Север — Юг», строительство которой начато. Линия предполагает наличие наземных площадок на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской и проспекте Победы. Помимо этого глава региона проинформировал собеседника, что в 2023 году в Челябинской области ввели рекордное количество жилья — 2,1 млн квадратных метров. Также Текслер доложил о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках с 2019 по 2023 год благоустроили 934 дворовых территорий и 835 общественных пространств. В 2024 году планируется благоустроить 138 дворов и 282 общественных пространства.
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