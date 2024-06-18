В Приморье возбудили дело о групповом изнасиловании сотрудницы кафе на пляже

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения и группового изнасилования 21-летней сотрудницы кафе гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.
«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов», — говорится в
Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, б» части второй статьи 131 УК РФ («Групповое изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержаны четверо подозреваемых. Все они — граждане Узбекистана. В рамках дела будет проверена их законность нахождения на российской территории. Также дана оценка действиям лиц, которые помогли их легализации в России.
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