В Приморье возбудили дело о групповом изнасиловании сотрудницы кафе на пляже

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Возбуждено уголовное дело по статье за групповое изнасилование (фото из архива) Фото:

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения и группового изнасилования 21-летней сотрудницы кафе гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, б» части второй статьи 131 УК РФ («Групповое изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержаны четверо подозреваемых. Все они — граждане Узбекистана. В рамках дела будет проверена их законность нахождения на российской территории. Также дана оценка действиям лиц, которые помогли их легализации в России.

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения и группового изнасилования 21-летней сотрудницы кафе гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю. «Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, б» части второй статьи 131 УК РФ («Групповое изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержаны четверо подозреваемых. Все они — граждане Узбекистана. В рамках дела будет проверена их законность нахождения на российской территории. Также дана оценка действиям лиц, которые помогли их легализации в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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