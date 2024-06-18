В Приморье возбудили дело о групповом изнасиловании сотрудницы кафе на пляже

18 июня 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по статье за групповое изнасилование (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения и группового изнасилования 21-летней сотрудницы кафе гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю. «Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов», — говорится в сообщении . Пост опубликован в telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, б» части второй статьи 131 УК РФ («Групповое изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержаны четверо подозреваемых. Все они — граждане Узбекистана. В рамках дела будет проверена их законность нахождения на российской территории. Также дана оценка действиям лиц, которые помогли их легализации в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения и группового изнасилования 21-летней сотрудницы кафе гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю. «Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, б» части второй статьи 131 УК РФ («Групповое изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержаны четверо подозреваемых. Все они — граждане Узбекистана. В рамках дела будет проверена их законность нахождения на российской территории. Также дана оценка действиям лиц, которые помогли их легализации в России.