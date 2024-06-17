17 июня 2024

Названы самые высокие зарплаты в сфере строительства в Екатеринбурге

Больше всех среди строителей Екатеринбурга получают каменщики
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, гастарбайтер, штукатур, строитель, рабочий, площадь революции1
На каменщиков сейчас повышенный спрос, говорят эксперты Фото:

Больше всего в сфере строительства в Екатеринбурге получают каменщики, средняя предлагаемая зарплата на рынке — 133,5 тысячи рублей. Списком профессий с наиболее быстрорастущими зарплатными предложениями в сфере строительства с URA.RU поделились в сервисе «Авито Работа».

«В Екатеринбурге зарплата каменщиков составляет 133,5 тысячи рублей. С весны 2023 средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 63%. Плиточникам обещают 121,4 тысячи, их заработная плата выросла на 19%», — приводят данные в релизе. Средняя зарплата монтажников — 93,8 тысячи рублей (+21%), штукатуров — 77,05 тысячи (+63%). Специалисты по укладке кровли могут получать 86,1 тысячи рублей (+101%).

Ранее URA.RU уже рассказывало о самых высоких зарплатах в Свердловской области в разных сферах. По данным Свердловскстата, больше всего зарабатывают специалисты в сфере финансов и страхования — 141,4 тысячи рублей в среднем. В том же докладе Свердловскстата называются и профессии с самыми низкими зарплатными предложениями.

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Больше всего в сфере строительства в Екатеринбурге получают каменщики, средняя предлагаемая зарплата на рынке — 133,5 тысячи рублей. Списком профессий с наиболее быстрорастущими зарплатными предложениями в сфере строительства с URA.RU поделились в сервисе «Авито Работа». «В Екатеринбурге зарплата каменщиков составляет 133,5 тысячи рублей. С весны 2023 средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 63%. Плиточникам обещают 121,4 тысячи, их заработная плата выросла на 19%», — приводят данные в релизе. Средняя зарплата монтажников — 93,8 тысячи рублей (+21%), штукатуров — 77,05 тысячи (+63%). Специалисты по укладке кровли могут получать 86,1 тысячи рублей (+101%). Ранее URA.RU уже рассказывало о самых высоких зарплатах в Свердловской области в разных сферах. По данным Свердловскстата, больше всего зарабатывают специалисты в сфере финансов и страхования — 141,4 тысячи рублей в среднем. В том же докладе Свердловскстата называются и профессии с самыми низкими зарплатными предложениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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