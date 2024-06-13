13 июня 2024

Названы профессии с самыми низкими зарплатами в Свердловской области

Свердловскстат: меньше всего в Свердловской области получают кожевенники
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата на производстве по обработке кожи — 21 тысяча рублей
Средняя зарплата на производстве по обработке кожи — 21 тысяча рублей Фото:

Самая низкая заработная плата в Свердловской области у работников на предприятиях по производству кожи — 21124 рубля. Данные о зарплатах уральцев опубликованы в докладе на сайте Свердловскстата. 

"Средняя заработная плата на предприятиях по производству кожи и изделий из кожи составляет 21124 рубля. Работники в сфере производства одежды получают 23719 рублей", — сказано в докладе. Чуть больше получают мастера по производству мебели — 26621 рубль.

На текстильных производствах работникам предлагают зарплату в 34713 рублей, а сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания в среднем получают 37998 рублей. Среднемесячная зарплата специалистов административной деятельности составляет 39534 рубля. 

Ранее URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах в Свердловской области. По данным Свердловскстата больше всего зарабатывают специалисты финансовых и страховых сфер — 141356 рублей в среднем. 

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Самая низкая заработная плата в Свердловской области у работников на предприятиях по производству кожи — 21124 рубля. Данные о зарплатах уральцев опубликованы в докладе на сайте Свердловскстата.  "Средняя заработная плата на предприятиях по производству кожи и изделий из кожи составляет 21124 рубля. Работники в сфере производства одежды получают 23719 рублей", — сказано в докладе. Чуть больше получают мастера по производству мебели — 26621 рубль. На текстильных производствах работникам предлагают зарплату в 34713 рублей, а сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания в среднем получают 37998 рублей. Среднемесячная зарплата специалистов административной деятельности составляет 39534 рубля.  Ранее URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах в Свердловской области. По данным Свердловскстата больше всего зарабатывают специалисты финансовых и страховых сфер — 141356 рублей в среднем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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