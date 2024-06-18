Челябинский хоккейный клуб «Челмет» возглавил тренер «Белых медведей»

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"Челмет" является фарм-клубом "Трактора", играющим в ВХЛ
"Челмет" является фарм-клубом "Трактора", играющим в ВХЛ Фото:

Главным тренером челябинского хоккейного клуба «Челмет» стал возглавлявший ХК «Белые медведи» Марат Аскаров. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе клуба.

«Сформирован тренерский штаб команды. Бронзовые призёры прошедшего чемпионата МХЛ главный тренер Марат Аскаров, ассистент Андрей Киселёв и тренер по ОФП Никита Складчиков переходят в „Челмет“ из „Белых медведей“, — сообщает пресс-служба клуба. Помогать Аскарову будут шесть специалистов. Ассистентами главного тренера назначены Дмитрий Слатин и Андрей Киселев.

Челмет — команда системы «Трактора», играющая в Высшей хоккейной лиге, то есть во втором дивизионе российского хоккея. «Белые медведи» — молодежная команда системы «Трактора». В завершившемся чемпионате Молодежной хоккейной лиги «медведи» взяли бронзовые медали. Ранее возглавлявший «Челмет» Максим Смельницкий включен в тренерский штаб «Трактора» новым главным тренером «черно-белых» канадцем Бенуа Гру.

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Главным тренером челябинского хоккейного клуба «Челмет» стал возглавлявший ХК «Белые медведи» Марат Аскаров. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе клуба. «Сформирован тренерский штаб команды. Бронзовые призёры прошедшего чемпионата МХЛ главный тренер Марат Аскаров, ассистент Андрей Киселёв и тренер по ОФП Никита Складчиков переходят в „Челмет“ из „Белых медведей“, — сообщает пресс-служба клуба. Помогать Аскарову будут шесть специалистов. Ассистентами главного тренера назначены Дмитрий Слатин и Андрей Киселев. Челмет — команда системы «Трактора», играющая в Высшей хоккейной лиге, то есть во втором дивизионе российского хоккея. «Белые медведи» — молодежная команда системы «Трактора». В завершившемся чемпионате Молодежной хоккейной лиги «медведи» взяли бронзовые медали. Ранее возглавлявший «Челмет» Максим Смельницкий включен в тренерский штаб «Трактора» новым главным тренером «черно-белых» канадцем Бенуа Гру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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