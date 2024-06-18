В Екатеринбурге таксист сбил самокатчика

В Ленинском районе Екатеринбурга таксист сбил человека на электросамокате. ДТП произошло на улице Чкалова, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Авария случилась на улице Чкалова. Из-за машин на тротуаре мёртвая зона была у двух водителей. Самокатчика увезли на скорой», — сообщил автор поста.
Он предположил, что водитель автомобиля мог не заметить самокатчика. На место аварии прибыли медики и полиция. Бригада скорой увезла пострадавшего в больницу.
URA.RU писало, что 17 июня в центре Екатеринбурга автомобилист сбил юношу, ехавшего на самокате. В результате удара о капот автомобиля потерял сознание и упал на дорогу.
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