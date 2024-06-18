В ХМАО прокуратура заставила «Северречфлот» оборудовать теплоходы системой вентиляции

Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) обязала «Северречфлот» оборудовать теплоходы системой вентиляции. На обслуживание пассажирских суден пожаловался один из жителей округа. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«На прием обратился житель ХМАО с вопросом обслуживания пассажирских маршрутов теплоходами „Заря“. Прокуратурой установлено, что на 4 из 34 теплоходов отсутствует возможность приобретения в пути следования билетов по безналичному расчету, а 24 водных судна не оборудованы системами кондиционирования», — говорится в сообщении.
В результате проверки транспортной прокуратуры «Северречфлот» обеспечил теплоходы системами вентиляции и отоплением. Также на суднах установили средства бесконтактной оплаты проезда.
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