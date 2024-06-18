18 июня 2024

В ХМАО прокуратура заставила «Северречфлот» оборудовать теплоходы системой вентиляции

На теплоходах в ХМАО появилась система вентиляции после жалоб пассажиров на жару
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспортная прокуратура обязала «Северречфлот» обеспечить теплоходы системой вентиляции
Транспортная прокуратура обязала «Северречфлот» обеспечить теплоходы системой вентиляции Фото:

Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) обязала «Северречфлот» оборудовать теплоходы системой вентиляции. На обслуживание пассажирских суден пожаловался один из жителей округа. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«На прием обратился житель ХМАО с вопросом обслуживания пассажирских маршрутов теплоходами „Заря“. Прокуратурой установлено, что на 4 из 34 теплоходов отсутствует возможность приобретения в пути следования билетов по безналичному расчету, а 24 водных судна не оборудованы системами кондиционирования», — говорится в сообщении.

В результате проверки транспортной прокуратуры «Северречфлот» обеспечил теплоходы системами вентиляции и отоплением. Также на суднах установили средства бесконтактной оплаты проезда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) обязала «Северречфлот» оборудовать теплоходы системой вентиляции. На обслуживание пассажирских суден пожаловался один из жителей округа. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «На прием обратился житель ХМАО с вопросом обслуживания пассажирских маршрутов теплоходами „Заря“. Прокуратурой установлено, что на 4 из 34 теплоходов отсутствует возможность приобретения в пути следования билетов по безналичному расчету, а 24 водных судна не оборудованы системами кондиционирования», — говорится в сообщении. В результате проверки транспортной прокуратуры «Северречфлот» обеспечил теплоходы системами вентиляции и отоплением. Также на суднах установили средства бесконтактной оплаты проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...