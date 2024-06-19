Новую школу в Магнитогорске на Зеленом логе возведет застройщик из Москвы

Госэкспертиза одобрила строительство новой школы в Магнитогорске на 1220 мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект одобрен госэкспертизой 19 июня
Проект одобрен госэкспертизой 19 июня Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в 147 микрорайоне построят новую школу на 1224 учеников. Проект одобрен госэкспертизой 19 июня, строить объект будет московский застройщик ООО «Прошкола 71» сообщается на сайте госреестра.

«Строительство общеобразовательной школы на 1224 учащихся для повторного применения по адресу: микрорайон №147, город Магнитогорск, Челябинская область. Положительное заключение. Застройщик — ООО „Прошкола №71“, — сообщается на сайте.

Новую школу по типовому проекту будет возводить застройщик из Москвы ООО «Прошкола №71». Здание будет четырехэтажным. На территории появится большое футбольное поле. Также на территории будут расположены бассейн, а в самом здании установят лифт.

Дети будут учиться в просторных классах в комфортных условиях. В школе будут располагаться просторный актовый зал, пищеблок, библиотека с информационным центром и лаборатории по химии и физике.

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В Магнитогорске Челябинской области в 147 микрорайоне построят новую школу на 1224 учеников. Проект одобрен госэкспертизой 19 июня, строить объект будет московский застройщик ООО «Прошкола 71» сообщается на сайте госреестра. «Строительство общеобразовательной школы на 1224 учащихся для повторного применения по адресу: микрорайон №147, город Магнитогорск, Челябинская область. Положительное заключение. Застройщик — ООО „Прошкола №71“, — сообщается на сайте. Новую школу по типовому проекту будет возводить застройщик из Москвы ООО «Прошкола №71». Здание будет четырехэтажным. На территории появится большое футбольное поле. Также на территории будут расположены бассейн, а в самом здании установят лифт. Дети будут учиться в просторных классах в комфортных условиях. В школе будут располагаться просторный актовый зал, пищеблок, библиотека с информационным центром и лаборатории по химии и физике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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