Суд арестовал главу компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина

20 июня 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Суд избрал меру пресечения в отношении главы компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Он отправлен под домашний арест на срок 1 месяц 28 суток. Об этом сообщили Суды общей юрисдикции города Москвы. «Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток», — говорится в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Также же он проходит по делу как обвиняемый по статье «организация незаконной миграции». Ранее сообщалось, что такую же меру пресечения избрали главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд избрал меру пресечения в отношении главы компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Он отправлен под домашний арест на срок 1 месяц 28 суток. Об этом сообщили Суды общей юрисдикции города Москвы. «Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток», — говорится в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Также же он проходит по делу как обвиняемый по статье «организация незаконной миграции». Ранее сообщалось, что такую же меру пресечения избрали главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой.