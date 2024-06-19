Фигурантку дела о массовом отравлении отправили под домашний арест

19 июня 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Елену Машкову выпустили из-под стражи и отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фигурантку дела о массовом отравлении едой из сервиса доставки в Москве Елену Машкову отправили под домашний арест. Мера пресечения назначена до 15 августа. Об этом сообщили в telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов», — говорится в сообщении. Отмечается, что Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, обвиняются четыре человека. Один из них — повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда 19 июня. Ранее сообщалось, что инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурантку дела о массовом отравлении едой из сервиса доставки в Москве Елену Машкову отправили под домашний арест. Мера пресечения назначена до 15 августа. Об этом сообщили в telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов», — говорится в сообщении. Отмечается, что Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, обвиняются четыре человека. Один из них — повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда 19 июня. Ранее сообщалось, что инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов.