19 июня 2024

Фигурантку дела о массовом отравлении отправили под домашний арест

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, заключение под стражу
Елену Машкову выпустили из-под стражи и отправили под домашний арест Фото:

Фигурантку дела о массовом отравлении едой из сервиса доставки в Москве Елену Машкову отправили под домашний арест. Мера пресечения назначена до 15 августа. Об этом сообщили в telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов», — говорится в сообщении. Отмечается, что Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, обвиняются четыре человека. Один из них — повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда 19 июня. Ранее сообщалось, что инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов.

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Фигурантку дела о массовом отравлении едой из сервиса доставки в Москве Елену Машкову отправили под домашний арест. Мера пресечения назначена до 15 августа. Об этом сообщили в telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов», — говорится в сообщении. Отмечается, что Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, обвиняются четыре человека. Один из них — повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда 19 июня. Ранее сообщалось, что инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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