Вагнеровец, участвовавший в драке со стрельбой в Челябинске, остался в СИЗО

Челябинский областной суд оставил в СИЗО экс-бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Зайцева, участвовавшего в драке, которая закончилась стрельбой. Как сообщили URA.RU 20 июня в пресс-службе суда, адвокат бывшего военного пытался оспорить меру пресечения, но не добился успеха.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Дмитрия Зайцева. Постановление Тракторозаводского суда, которым в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля, оставлено в силе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Зайцев, как и все участники драки, был задержан в кратчайшие сроки. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве. Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Не исключено, что эта мера пресечения будет продлеваться. Сослуживца Зайцева Владимира Базанова отправили под домашний арест. Георгия Ашмарина из противоположной компании, который, предварительно, и начал стрельбу, также оставили под домашним арестом.
Драка произошла на улице Коммунаров в Ленинском районе Челябинска. Конфликт начался из-за девушки Ангелины. Она гуляла со своим парнем Артемом. Во время прогулки их встретил ее бывший, Роман. Между парнями начался конфликт, в ходе которого Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила своему отцу, экс-бойцу ЧВК «Вагнер», и рассказала о случившемся. Мужчина назначил Роману «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев.
Роман также пришел на разборки не один. В результате между компаниями завязалась драка, в которой превосходство было на стороне экс-бойцов ЧВК «Вагнер». Но после к проигрывающей компании подоспела подмога с травматическими пистолетами. Началась стрельба. В полиции оперативно отреагировали на инцидент. Все участники драки были установлены и задержаны.
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