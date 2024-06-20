Белоусов пригрозил тюрьмой за несдачу в срок военгородка в Приморье. Видео

Белоусов: в 2025 году в Приморье должен быть построен военный городок

20 июня 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны поручил в 2025 году полностью подготовить для солдат военный городок в Приморье (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал строительство военного городка, который будет числиться за бригадой морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом URA.RU рассказали в военном ведомстве. Белоусов дал понять, что за несоблюдение сроков строительства будет уголовная ответственность. «Возведение новых объектов для размещения подразделений соединения спланировано в два этапа. В рамках первого этапа до 1 декабря 2025 года должны быть возведены три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест. В рамках второго этапа спланировано строительство еще трех казарм, универсального спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов технического обслуживания и ремонта, и других необходимых объектов», — рассказали в Минобороны РФ. Белоусов подчеркнул, что строительство новых объектов необходимо выполнить точно в срок. Все должно быть готово к тому моменту, когда военнослужащие будут возвращаться домой с зоны СВО, отметил министр. «Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность», — подытожил он. Военный городок будет состоять из нескольких объектов. Это не только новые казармы, но также и хранилища для вооружения российских солдат, ангары с военной техникой и парковые зоны. Секретарь Государственного совета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин ранее рассказал, что Минобороны РФ увеличило производство летающих беспилотников. До этого были выделены дополнительные средства на производство дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал строительство военного городка, который будет числиться за бригадой морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом URA.RU рассказали в военном ведомстве. Белоусов дал понять, что за несоблюдение сроков строительства будет уголовная ответственность. «Возведение новых объектов для размещения подразделений соединения спланировано в два этапа. В рамках первого этапа до 1 декабря 2025 года должны быть возведены три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест. В рамках второго этапа спланировано строительство еще трех казарм, универсального спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов технического обслуживания и ремонта, и других необходимых объектов», — рассказали в Минобороны РФ. Белоусов подчеркнул, что строительство новых объектов необходимо выполнить точно в срок. Все должно быть готово к тому моменту, когда военнослужащие будут возвращаться домой с зоны СВО, отметил министр. «Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность», — подытожил он. Военный городок будет состоять из нескольких объектов. Это не только новые казармы, но также и хранилища для вооружения российских солдат, ангары с военной техникой и парковые зоны. Секретарь Государственного совета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин ранее рассказал, что Минобороны РФ увеличило производство летающих беспилотников. До этого были выделены дополнительные средства на производство дронов.