Россия увеличила производство дронов

Минобороны РФ увеличило количество производимых беспилотников. Об этом рассказал секретарь Государственного совета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин.
«Министерство обороны <...> наращивает виды беспилотных летательных аппаратов. Эта тема стратегического значения», — подчеркнул Дюмин в разговоре с РИА Новости. Он также напомнил, что в России действует проект «Кулибин-клуб». Его участники занимаются отбором летательных беспилотных аппаратов и координируют серийное производство дронов.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что в стране выделено 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА. Эти средства предназначены на производство дронов на ближайшие три года.
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