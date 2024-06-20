Россия увеличила производство дронов

Дюмин: Минобороны РФ наращивает производство БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минобороны РФ включилось в производство и наращивание дронов, отметил Алексей Дюмин
Минобороны РФ включилось в производство и наращивание дронов, отметил Алексей Дюмин Фото:

Минобороны РФ увеличило количество производимых беспилотников. Об этом рассказал секретарь Государственного совета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин. 

«Министерство обороны <...> наращивает виды беспилотных летательных аппаратов. Эта тема стратегического значения», — подчеркнул Дюмин в разговоре с РИА Новости. Он также напомнил, что в России действует проект «Кулибин-клуб». Его участники занимаются отбором летательных беспилотных аппаратов и координируют серийное производство дронов. 

Ранее вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что в стране выделено 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА. Эти средства предназначены на производство дронов на ближайшие три года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ увеличило количество производимых беспилотников. Об этом рассказал секретарь Государственного совета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин.  «Министерство обороны <...> наращивает виды беспилотных летательных аппаратов. Эта тема стратегического значения», — подчеркнул Дюмин в разговоре с РИА Новости. Он также напомнил, что в России действует проект «Кулибин-клуб». Его участники занимаются отбором летательных беспилотных аппаратов и координируют серийное производство дронов.  Ранее вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что в стране выделено 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА. Эти средства предназначены на производство дронов на ближайшие три года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...