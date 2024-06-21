В Екатеринбурге и области отменили вой сирен

В Екатеринбурге и в целом Свердловской области отменили запуск сирен, который был запланирован 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.
«Вой сирен отменен в соответствии с распоряжением министерства общественной безопасности Свердловской области», — сказали в администрации. Оповещения отменили во всех населенных пунктах региона.
О запуске сирен стало известно 20 июня. Также перенесена запланированная на 22 июня выставка с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби на 12-м километре Московского тракта.
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