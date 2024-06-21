В Екатеринбурге и области отменили вой сирен

В Свердловской области отменили запуск сирен 22 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены были запланированы в память о погибших в ВОВ
Сирены были запланированы в память о погибших в ВОВ Фото:

В Екатеринбурге и в целом Свердловской области отменили запуск сирен, который был запланирован 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.

«Вой сирен отменен в соответствии с распоряжением министерства общественной безопасности Свердловской области», — сказали в администрации. Оповещения отменили во всех населенных пунктах региона.

О запуске сирен стало известно 20 июня. Также перенесена запланированная на 22 июня выставка с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби на 12-м километре Московского тракта.

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В Екатеринбурге и в целом Свердловской области отменили запуск сирен, который был запланирован 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. «Вой сирен отменен в соответствии с распоряжением министерства общественной безопасности Свердловской области», — сказали в администрации. Оповещения отменили во всех населенных пунктах региона. О запуске сирен стало известно 20 июня. Также перенесена запланированная на 22 июня выставка с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби на 12-м километре Московского тракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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