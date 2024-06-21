Экс-прокурор получил место в правительстве, а безбилетников будет вычислять ИИ: главные события 21 июня

Экс-прокурор города Губкинский Резниченко назначен замом главы депприроды ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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ИИ начнет выявлять безбилетников в ямальских автобусах
ИИ начнет выявлять безбилетников в ямальских автобусах Фото:

Бывший прокурор города Губкинский (ЯНАО) назначен заместителем директора департамента природных ресурсов, а искусственный интеллект начнет следить за безбилетниками в автобусах. Об этих и других событиях 21 июня — в подборке редакции URA.RU.

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Бывший прокурор города Губкинский (ЯНАО) назначен заместителем директора департамента природных ресурсов, а искусственный интеллект начнет следить за безбилетниками в автобусах. Об этих и других событиях 21 июня — в подборке редакции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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