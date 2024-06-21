ИИ начнет выявлять безбилетников в ямальских автобусах
Бывший прокурор города Губкинский (ЯНАО) назначен заместителем директора департамента природных ресурсов, а искусственный интеллект начнет следить за безбилетниками в автобусах. Об этих и других событиях 21 июня — в подборке редакции URA.RU.
- Заместитель губернатора ЯНАО и глава департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин назначил заместителем бывшего прокурора города Губкинский Евгения Резниченко.
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- За пять месяцев 2024 года в ЯНАО заблокировали более 300 интернет-ресурсов с экстремистским контентом.
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- На Ямале разбросают тысячи съедобных вакцин для профилактики бешенства у диких животных.
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